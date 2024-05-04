[INFO WERKE] Schließung des Carrefour Emile Zola in Kürze

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten zur Anpassung der Endstation Corbeil und des eigenen Geländes des Tzen-4-Busses werden fortgesetzt.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese neue Phase findet vom 24. Mai bis einschließlich 14. Juni 2024 statt.

Neue Arbeitsinformationen werden Ihnen in Kürze mitgeteilt, um die Arbeit dieses Sommers zu spezifizieren.

Welchen Unterschied macht das?

- Die Arbeiten am Busbahnhof Corbeil-Essonnes gehen weiter und die Rue Émile Zola wird für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

- Umleitungen werden über die Avenue Serge Dassault und die Rue Charles Robin eingerichtet, um die Rue Émile Zola und die Rue Gustave Courbet zu erreichen.

- Die Kreuzung in der Rue Émile Zola ist bis Ende Juni gesperrt.