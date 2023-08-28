[Info Werke] Beginn der Arbeiten in der Nähe des Bahnhofs Corbeil-Essonnes

Veröffentlichungsdatum: 14. Juni 2023

Arbeiten an der Endstation Corbeil-Essonnes – Zola

Die Infrastrukturarbeiten für Tzen 4 begannen im Dezember 2022 in Corbeil-Essonnes an der RN 7: Dort werden neue Busspuren (sogenannte "Clean Site") gebaut.

Von nun an werden die Arbeiten in der Nähe der Rue Émile Zola und des Busbahnhofs Corbeil-Essonnes – Zola, der die Endstation der Linie sein wird, fortgesetzt. Die derzeitige Haltestelle der 402 muss mit längeren Bahnsteigen ausgestattet werden, um den zukünftigen Bahnhof Tzen 4 und seine 24-Meter-Doppelgelenkbusse unterzubringen. Die Endstation wird keine Station wie jede andere sein, da sie eine Ladestation für Busse sein wird und es den Fahrern auch ermöglicht, ihren Dienst zu starten/zu beenden.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Phase der Arbeiten, die im Juni beginnt, besteht darin, die bestehende Kreuzung zu erneuern, um den Verkehr der Tzen 4-Busse zu gewährleisten.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese erste Phase der Arbeiten beginnt am Montag, den 19. Juni 2023 für einen Zeitraum von einem Monat.

Welchen Unterschied macht das?

Die Linie 402 wird zwischen den Stationen Gare Corbeil-Essonnes Zola und Charles Robin umgeleitet. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Tice: www.bus-tice.com/fr

Während dieser Phase der Arbeiten werden das saubere Busgelände und die Fahrspuren auf der Nordseite der Avenue Serge Dassault an der Kreuzung mit der Rue Émile Zola gesperrt. Der Autoverkehr wird auf der Avenue Serge Dassault und der Rue Émile Zola aufrechterhalten, mit einer leichten Umgehungsstraße an der Kreuzung dieser beiden Straßen.