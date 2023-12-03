[INFO WERKE] Die Arbeiten an der Grigny-Straße in Ris-Orangis schreiten voran

Der Tzen 4 wird den Bus 402 zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes dank einer effizienteren Linie und geräumigerer und 100% elektrischer Busse ersetzen.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten an der Straße nach Grigny werden fortgesetzt, um die Busspuren zu bauen.

Welchen Unterschied macht das?