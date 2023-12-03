[INFO WERKE] Die Arbeiten an der Grigny-Straße in Ris-Orangis schreiten voran
Der Tzen 4 wird den Bus 402 zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes dank einer effizienteren Linie und geräumigerer und 100% elektrischer Busse ersetzen.
Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Die Arbeiten an der Straße nach Grigny werden fortgesetzt, um die Busspuren zu bauen.
Welchen Unterschied macht das?
- Die Kreuzung zwischen der Route de Grigny und der Rue du Château d'Eau ist bis Mitte Januar gesperrt. Eine Umleitung wird über den Place du Moulin à Vent und die Rue Henri Sellier eingerichtet. Die Straße nach Grigny bleibt für den Verkehr geöffnet.
- Auf der Nordseite der Route de Grigny werden die Parkplätze zwischen der Avenue de Bellevue und der Rue de la Marquise entfernt. Sie können auf den öffentlichen Parkplätzen auf der Südseite der Grigny-Straße parken.