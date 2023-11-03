[INFO WERKE] Die Infrastrukturarbeiten an der RN7 gehen weiter!

Fortsetzung der Arbeiten an der RN7

Im Rahmen des Baus von Tzen 4 werden die Infrastrukturarbeiten an der RN7 fortgesetzt. Der Tzen 4 wird von speziellen Busspuren (genannt "sauberes Gelände"), einer Neugestaltung der Straße und der Bürgersteige sowie der Einrichtung eines Radwegs profitieren.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten zielen darauf ab, den Bau des eigenen Geländes fortzusetzen, auf dem der zukünftige Bus Tzen 4 östlich der RN7 verkehren wird.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese neue Arbeitsphase beginnt ab dem 6. November 2023 für einen vorläufigen Zeitraum von eineinhalb Monaten.

Welchen Unterschied macht das?

- Der Verkehr wird aufrechterhalten, mit maximal zwei Fahrspuren in jede Richtung;

- Die RN7 in Richtung Provinz-Paris wird zwischen dem 4. und 8. Dezember 2023 für einen Tag gesperrt;

- Die Veterans Street ist vom 6. November bis 11. Dezember 2023 gesperrt. Vor Ort werden Umleitungsstrecken in Richtung Corbeil Centre und N104/A6/A7 vorgeschlagen;

- Parallel dazu werden die Arbeiten vor dem Einkaufszentrum bis Ende Dezember 2023 fortgesetzt.

Während der Arbeiten werden sichere Fußgängerwege beibehalten, auch um die RN7 zu überqueren.

Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zu Aufträgen.