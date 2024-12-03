Treffen Sie Ihre lokalen Agenten während der nächsten Permanenzen im Dezember
•Mittwoch, 4. Dezember 2024: Ris-Orangis-Markt
•Donnerstag, 5. Dezember 2024: Marché de la Borne in Grigny
•Donnerstag, 12. Dezember 2024: Kanalmarkt in Evry-Courcourones
•Freitag, 13. Dezember 2024: Bahnhof Corbeil-Essonnes Zola
•Mittwoch, 18. Dezember 2024: Tarterêts-Markt in Corbeil-Essonnes
•Freitag, 27. Dezember 2024: Bahnhof Evry-Courcouronnes
Stella und Madia sind bis Ende Dezember dabei und werden sich 2025 neuen Projekten anschließen. Wir wünschen ihnen eine gute Fortsetzung ihrer Mission.