Treffen Sie Ihre lokalen Agenten während der nächsten Permanenzen im Dezember

•Mittwoch, 4. Dezember 2024: Ris-Orangis-Markt

•Donnerstag, 5. Dezember 2024: Marché de la Borne in Grigny

•Donnerstag, 12. Dezember 2024: Kanalmarkt in Evry-Courcourones

•Freitag, 13. Dezember 2024: Bahnhof Corbeil-Essonnes Zola

•Mittwoch, 18. Dezember 2024: Tarterêts-Markt in Corbeil-Essonnes

•Freitag, 27. Dezember 2024: Bahnhof Evry-Courcouronnes

Stella und Madia sind bis Ende Dezember dabei und werden sich 2025 neuen Projekten anschließen. Wir wünschen ihnen eine gute Fortsetzung ihrer Mission.