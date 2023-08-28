Rückblick auf die öffentliche Sitzung von Corbeil-Essonnes
Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2023
Am 11. Januar nahm das Projektteam von Tzen 4 zusammen mit der Stadt Corbeil-Essonnes an der öffentlichen Informationsveranstaltung im Maison des associations teil. Das Team konnte das Projekt vorstellen und Fragen der Anwohner beantworten.
Die Präsentation dieses Treffens finden Sie hier.
Das Projektteam steht Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zur E-Mail-Adresse zu beantworten [email protected]