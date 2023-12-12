Rückblick auf die öffentliche Sitzung zu den Projekten Tzen 4 und T12 in Ris-Orangis
Am 11. Oktober fand in Ris Orangis eine öffentliche Informationsveranstaltung zu den Projekten Tzen 4 und T12 statt. Während dieses Moments des Austauschs konnte das Projektteam von Tzen 4 die Fragen der Rissois beantworten. Hier finden Sie die Materialien dieses Treffens.
Die Häufigkeit der Buspassagen, die Bepflanzung rund um die Strecke, die Besonderheiten des rollenden Materials, die laufenden Arbeiten und viele andere Themen standen auf der Tagesordnung.
Nicht weniger als 100 Personen waren anwesend. Danke euch allen!