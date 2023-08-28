Route de Grigny: Beginn der Arbeiten in Ris-Orangis

Veröffentlichungsdatum: 2. Januar 2023

Beginn der Arbeiten an Tzen 4

Im Dezember begannen die Infrastrukturarbeiten in Ris-Orangis. Dazu gehören die Schaffung von Busspuren, Bahnhöfen und Einrichtungen für Fahrräder und Fußgänger.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Auf der Route de Grigny besteht die erste Phase der Arbeiten darin, den Kreisverkehr und die Inseln an der Kreuzung der Route de Grigny und der Avenue des Tuileries zu entfernen, um zukünftige Entwicklungen und die eigene Fahrspur für den Bus Tzen 4 zu planen.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten beginnen am 2. Januar 2023.

Welchen Unterschied macht das?