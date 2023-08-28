Route de Grigny: Beginn der Arbeiten in Ris-Orangis
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 2. Januar 2023
Beginn der Arbeiten an Tzen 4
Im Dezember begannen die Infrastrukturarbeiten in Ris-Orangis. Dazu gehören die Schaffung von Busspuren, Bahnhöfen und Einrichtungen für Fahrräder und Fußgänger.
Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Auf der Route de Grigny besteht die erste Phase der Arbeiten darin, den Kreisverkehr und die Inseln an der Kreuzung der Route de Grigny und der Avenue des Tuileries zu entfernen, um zukünftige Entwicklungen und die eigene Fahrspur für den Bus Tzen 4 zu planen.
Wann finden die Arbeiten statt?
Diese Arbeiten beginnen am 2. Januar 2023.
Welchen Unterschied macht das?
- Auf der Straße nach Grigny wird für etwa einen Monat ein Wechselverkehr eingerichtet.
- Die Zufahrt zum öffentlichen Parkplatz an der Route de Grigny in der Nähe des Albert-Camus-Kollegs bleibt erhalten.
- Der Parkplatz der Residenz Les Rosiers wird über die Rue du Clos Langlet erreichbar sein. Die Zufahrt über die Grigny-Straße wird gesperrt.
- Die Zufahrt zum Parkplatz des Albert Camus College wird punktuell gesperrt. Die Daten dieser Schließungen werden den Mitarbeitern des Colleges mitgeteilt.
Weitere Informationen zu Busumleitungen: www.bus-tice.com
Weitere Informationen finden Sie in den Infos zu den Aufträgen.