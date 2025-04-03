[INFO WERKE] Wiederaufnahme der Arbeiten am Busbahnhof Évry-Courcouronnes
Veröffentlicht am
• Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Die Arbeiten werden mit dem Abriss der Fahrbahn und des Bürgersteigs für 2 Monate fortgesetzt, gefolgt von 4 Monaten Wiederaufbau.
• Wann finden die Arbeiten statt?
Diese zweite Phase begann am 17. März für einen Zeitraum von etwa 6 Monaten.
• Was ändert sich dadurch?
Die bereits bestehenden Umleitungen am Boulevard des Champs-Élysées bleiben bis zum Ende der Arbeiten in Kraft.