[INFO WERKE] Wiederaufnahme der Arbeiten am Busbahnhof Évry-Courcouronnes

• Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten werden mit dem Abriss der Fahrbahn und des Bürgersteigs für 2 Monate fortgesetzt, gefolgt von 4 Monaten Wiederaufbau.

• Wann finden die Arbeiten statt?

Diese zweite Phase begann am 17. März für einen Zeitraum von etwa 6 Monaten.

• Was ändert sich dadurch?

Die bereits bestehenden Umleitungen am Boulevard des Champs-Élysées bleiben bis zum Ende der Arbeiten in Kraft.