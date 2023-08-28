Vorbereitungsarbeiten für den Bau von Tzen 4 in Grigny/Ris-Orangis (Ende Januar/März)

Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2021

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Vorbereitung von Baustellen (Installation und Entfernung von Zäunen, Fällen von Bäumen, Entfernung von Stadtmobiliar, Arbeiten auf dem zentralen Block an der Kreuzung der Rue Pierre Brossolette und der Rue Eugène Mouchot ...), die es den Konzessionären ermöglicht, Netzumleitungen durchzuführen.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Vom 25. Januar bis März 2021, Montag bis Freitag.

> Was ändert sich dadurch?

Im Februar wird eine Woche lang ein Wechselverkehr auf der Pierre Brossolette Street an der Kreuzung mit der Eugène Mouchot Street eingerichtet. Um die Steuerung der Ströme zu erleichtern, wird der Zugang zur Rue Eugène Mouchot und zur Allée des Pivoiines von der Rue Pierre Brossolette aus gesperrt.

Die Wartehäuschen "Grigny-centre" und "Jean-Jaurès" werden durch temporäre Bushaltestellentotems ersetzt.

Die Arbeiten können Lärm für die Anwohner verursachen.

Auf Ad-hoc-Basis kann es zu Stilllegungen von Parkplätzen kommen.