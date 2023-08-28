Vorarbeiten für die Installation von Tzen 4 in Evry-Courcouronnes (Februar – März 2021)

Veröffentlichungsdatum: 11. Februar 2021

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Vorbereitung der Baustellen (Installation und Installation von Zäunen, Entfernung von Stadtmobiliar, Installation von temporärer Beleuchtung, Fällen von Bäumen und Hecken) entlang der Bahnhöfe Orme in Martin, Georges Brassens, Jean Renoir, Jean Rostand und Jean Malézieux, damit die Konzessionäre mit den Umleitungsarbeiten der Netze fortfahren können.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

Die Arbeiten finden vom 12. Februar bis Mitte März von Montag bis Freitag tagsüber statt.

> Was ändert sich dadurch?

Die Wartehäuschen Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir und Jean Rostand werden durch temporäre Bushaltestellentotems ersetzt.

Die Arbeiten können Lärm für die Anwohner verursachen.

Auf Ad-hoc-Basis kann es zu Stilllegungen von Parkplätzen kommen.