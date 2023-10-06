Der Tzen 4 wird am 6. Oktober 2023 auf der Busworld vorgestellt!

Das Projekt Tzen 4 zielt darauf ab, komfortablere, effizientere und umweltfreundlichere Fahrten anzubieten. Île-de-France Mobilités stellt zusammen mit dem Baukonsortium Van Hool - Kiepe Elektrik - Alstom Innovation in den Dienst Ihrer Reisebedürfnisse: Der Tzen 4 ist der erste 24-Meter-Bus, 100% elektrisch, mit Bodenaufladung in weniger als 5 Minuten.

Von Viry-Chatillon nach Corbeil-Essonnes profitieren Sie als Erster von diesem völlig innovativen Bus!

Der Bus Tzen 4 wurde am 6. Oktober auf der Busworld in Brüssel vorgestellt: Während dieser internationalen Messe weckte der Tzen 4, eine echte Weltneuheit, das Interesse aller.