Ihre Buslinien ändern ihre Nummer!

Ab dem 6. Januar 2025 wird das Busnetz der Ile-de-France verstärkt, neu zusammengestellt und vereinfacht, um es zugänglicher und leichter verständlich zu machen. Insbesondere die Nummerierung der Buslinien in den äußeren Vororten wird sich weiterentwickeln.

Auf dem Gebiet von Evry Centre Essonne starten nun alle Buslinien mit 42.

Linien werden nach Möglichkeit in die alte Nummer umbenannt, um die Aneignung durch die Benutzer zu erleichtern (z. B. wird 401 zu 4201).

Vor der erwarteten Ankunft der Tzen 4-Busse wird die Linie 402 in 4206 umbenannt und mit einem erweiterten Angebot auf dem Gelände von Tzen 4 verkehren:

• Woche: ein Bus alle 7 Minuten während der Hauptverkehrszeit.

• Wochenende: ein Bus alle 10 bis 15 Minuten.

Die Linie 4242 wird die derzeitige 402S ersetzen, umCoudray-Montceaux mit dem Bahnhof Bras de Fer zu verbinden und die Entwicklung der Linie 4206 zu begleiten.