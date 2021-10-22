Finanzierung und Akteure
Die Akteure des Projekts
Infrastruktur
Viele öffentliche Akteure haben sich verpflichtet, die Studien des Projekts zu finanzieren: der Staat (21 %), die Region Île-de-France (49 %) und das Departement Essonne (30 %).
Rollmaterial
Das rollende Material (d. h. die Busse) wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Ausbeutung
Der Betrieb (d. h. Wartung von Bussen und Bahnhöfen, Personal- und Videoüberwachung usw.) wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Geldgeber
Mit der Finanzierung von 21 % des Tzen 4 setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt und einem friedlicheren Lebensstil zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.
Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Buslinien ist Teil dieses großen Programms, für das die Region erhebliche finanzielle Mittel bereitstellt. Die Region war damals der Hauptfinanzierer des Projekts und steuerte 49 % der Kosten der Arbeiten bei.
Um den wesentlichen Bedürfnissen für die Entwicklung des Gebiets bestmöglich gerecht zu werden, stellt das Departement Essonne für den Zeitraum 2017-2021 450 Millionen Euro für die Mobilität bereit. Diese Investition trägt insbesondere zur Entwicklung eines strukturierenden öffentlichen Verkehrsnetzes bei, das darauf abzielt, das territoriale Netz zu stärken, den Austausch mit den wichtigsten Wirtschaftszentren zu fördern und den Einwohnern von Esson den Zugang zum regionalen Netz (RER, Grand Paris Express) zu erleichtern. Es macht die Straße auch zu einem wichtigen Hebel zur Verbesserung des Verkehrs und trägt zur Entwicklung der Nutzung alternativer und aktiver Verkehrsmittel bei.