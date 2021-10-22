Finanzierung und Akteure

Geldgeber

Mit der Finanzierung von 21 % des Tzen 4 setzt sich der Staat dafür ein, den Einwohnern der Ile-de-France einen effizienteren Verkehr zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt und einem friedlicheren Lebensstil zu bewegen. Der Staat verfolgt sein Ziel, das Verkehrsnetz effizienter zu gestalten, indem er es in die Dynamik der Gebiete einbezieht, um den täglichen Bedürfnissen der Nutzer besser gerecht zu werden, den Zugang zum Verkehr für alle zu verbessern und so die Attraktivität der Region Île-de-France zu stärken.

Gemeinsam mit Île-de-France Mobilités hat die Region seit 2016 die Verkehrswende eingeleitet, um die Verkehrsbedingungen der Einwohner der Ile-de-France grundlegend zu verbessern. Die Schaffung neuer Buslinien ist Teil dieses großen Programms, für das die Region erhebliche finanzielle Mittel bereitstellt. Die Region war damals der Hauptfinanzierer des Projekts und steuerte 49 % der Kosten der Arbeiten bei.