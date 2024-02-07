Bus

Neue LinieViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Le Tzen 4 in Bildern - Oktober 2023

Veröffentlicht am

Busbahnhof Corbeil-Essonnes

  • Sanierung der Kreuzung mit der Rue Emile Zola und Bau von unterirdischen Kammern

Station Montagne des Glaises

  • Bau der Bahnsteige (Anpassung der Bushaltestelle 402 an den Bahnhof Tzen 4)
Armdrücken Station

  • Anpassung des bestehenden Eigenplatzes an die 24-Meter-Busse von Tzen 4
Bahnhof Place Jean Malézieux

  • Realisierung der eigenen Website
Bahnhof Place de la Commune

  • Realisierung der Gleise des eigenen Geländes
Bahnhof Rand der beiden Parks

  • Realisierung der Bordsteine des Bahnhofs

Bahnhof Jean Rostand

  • Installation von Fahrgastunterständen (Anpassung der Bushaltestelle 402 an den Bahnhof Tzen 4)
Busbahnhof Evry-Courcouronnes

  • Sanierung der Gleise des Busbahnhofs
Bahnhof Agora

  • Sanierung der Gleise des Busbahnhofs
Bahnhof Les Miroirs

Bahnhof Jean Renoir

  • Bau der Bahnsteige (Anpassung der Bushaltestelle 402 an den Bahnhof Tzen 4)
Bahnhof Orme in Martin

  • Bau der Bahnsteige (Anpassung der Bushaltestelle 402 an den Bahnhof Tzen 4)
Bahnhof Marchais Guesdon

  • Sanierung des Bürgersteigs entlang der Busspuren
Busbahnhof Ris-Orangis Bois de l'Epine

  • Sanierung des Busbahnhofs für den zukünftigen Tzen 4
Windmühlenstation

  • Installation von Fahrgastunterständen (Anpassung der Bushaltestelle 402 an den Bahnhof Tzen 4)
  • Anpassung des bestehenden Eigenplatzes an die 24-Meter-Busse von Tzen 4
  • Bau der Bahnsteige (Anpassung der Bushaltestelle 402 an den Bahnhof Tzen 4)

Bahnhof Albert Camus College

Busbahnhof Grigny Centre

Station Ferme Neuve

Bahnhof Place de la Carpe

  • Installation von elektrischen Busladepunkten
