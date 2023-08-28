Wie viel wird das Projekt kosten und wie wird es finanziert?

Die Gesamtkosten des Projekts (Bau eines neuen Busbetriebszentrums und Ausbau der Strecke) werden auf 123 Mio. EUR ohne Steuern (Wert 2017) ohne Rollmaterial geschätzt. Es wird finanziert von: dem Staat (21%), der Region Île-de-France (49%) und dem Departement Essonne (30%) und wird im Dialog mit den Gemeinden des durchquerten Gebiets durchgeführt. Das rollende Material (Busse) und der Betrieb werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités für einen Betrag von 41,2 Millionen Euro finanziert.