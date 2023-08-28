Welche urbanen Projekte werden von Tzen 4 bedient?

Das Projekt Tzen 4 befindet sich in einem Gebiet, das von mehreren Stadtentwicklungsprojekten profitiert. Die fünf durchquerten Städte befassen sich mit der Schaffung neuer Stadtteile, der Stadterneuerung und der Schaffung von Wohnungen, Einrichtungen und Dienstleistungen. Zu den Projekten gehören:

die PRU von Grande Borne und Plateau in Viry-Chatillon und Grigny

das ZAC Grigny Stadtzentrum,

das Projekt Cœur de Ville de Ris-Orangis,

die PRU des Canal d'Évry-Courcouronnes,

die Sanierung der Agora in Évry-Courcouronnes,

das ZAC Montagne des Glaises in Corbeil-Essonnes

die Sanierung des Stadtteils Tarterêts in Corbeil-Essonnes.

Diese Projekte werden diese Viertel in moderne Räume verwandeln, die neue Wohn- und Dienstleistungsmöglichkeiten bieten.