Welche Verbindungen werden möglich sein?

Der Tzen 4 wurde als strukturierendes Transportmittel für das Gebiet konzipiert. Sie wird mit bestehenden oder geplanten Linien verbunden sein, einschließlich der RER, die derzeit wichtige Haltestellen der Linie 402 sind. Der Tzen 4 wird in Korrespondenz stehen mit:

Die RER D an den Bahnhöfen Grigny Centre, Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Le Bras de Fer und Corbeil-Essonnes

Straßenbahn 12 an den Stationen Ferme Neuve (in Grigny) und Évry-Courcouronnes

Le Tzen 1 am Bahnhof Corbeil-Essonnes

Viele Buslinien