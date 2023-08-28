Warum einen Tzen zwischen der Station "La Treille" in Viry-Chatillon und der RER-Station Corbeil-Essonnes machen?

Um den Reisebedürfnissen des Gebiets am besten gerecht zu werden und gleichzeitig seine Entwicklung zu unterstützen, wird eine Tzen-Verbindung zwischen Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes und Corbeil-Essonnes geschaffen. Die Installation des Tzen 4 auf einer kürzeren Linie als die aktuelle Linie 402 folgt verschiedenen Studien, die den Abschnitt zwischen dem Bahnhof "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes als zentral identifizieren. Eine im Jahr 2010 durchgeführte Besucherbefragung bestätigt die Bedeutung dieser Verbindung: 82% der Fahrten der Linie 402 finden zwischen den Stationen "La Treille" und "Lycée Robert Doisneau" statt. Auf der anderen Seite haben die Abschnitte Épinay-sur-Orge / La Treille und Tarterêts / Le Coudray-Montceaux eine viel geringere Besucherzahl.

Der Tzen 4 wird daher die Linie 402 zwischen der Station "La Treille" in Viry-Chatillon und der RER-Station Corbeil-Essonnes ersetzen.