Ein "zugängliches" Transportmittel: Was ist das?
Veröffentlicht am
Zoomen Sie auf die verschiedenen Entwicklungen, die zum Aufbau eines barrierefreien Verkehrsnetzes vor, während und nach einer Reise beitragen.
© Jean-Marc GOURDON - Ile-de-France Mobilités - ein Aufzug auf dem Bahnsteig der Metrolinie 14 in Saint-Lazare
Ein barrierefreies Transportmittel ermöglicht es jedem, unabhängig von seiner Situation, sich unabhängig zu bewegen.
Eine Vision der Zugänglichkeit, die von Île-de-France Mobilités verteidigt wird, die jedes Jahr in eine Politik der aktiven Umgestaltung ihres Netzes für und in Richtung Mobilität investiert, die zunehmend an ihre Fahrgäste angepasst ist. Eine Politik, die Hand in Hand mit Nutzerverbänden, Betreibern, lokalen Behörden und der Region Île-de-France durchgeführt wird.
Zoomen Sie auf die verschiedenen Einrichtungen, die zum Aufbau barrierefreier Mobilität beitragen.
Vor der Reise: Zugang zu den Gebäuden
- Ausbau der unmittelbaren Umgebung von Haltestellen, Bahnhöfen und Bahnhöfen und Zugang auf gleicher Ebene und ohne Hindernisse zur Infrastruktur,
- Ein- und Ausgänge durch automatische und geklebte Glastüren , um den Verkehr zu erleichtern und die Wachsamkeit der Benutzer zu wecken,
- Pododaktische Wachsamkeitsstreifen , die Treppen, Rolltreppen, Aufzug, Fahrkartenschalter, Eingang, Ausgang und Bahnsteigkante anzeigen,
- Leitstreifen, die es sehbehinderten Menschen ermöglichen, sich zurechtzufinden,
- Verbreiterte Durchgänge für den bequemen Verkehr aller,
- schiefe Ebenen , um den Durchgang von Rollstuhlfahrern zu erleichtern,
- Zufahrtsrampen.
Ein Bahnhof oder Bahnhof gilt als barrierefrei, wenn eine Person mit eingeschränkter Mobilität ihn von seiner unmittelbaren Umgebung auf der Straße aus ungehindert erreichen, sich darin bewegen und die für die Reise angebotenen Dienstleistungen (Rezeption, Verkauf von ticket, Informationen und Einsteigen in den Zug) nutzen kann.
© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités - Führungsstreifen auf dem Boden des Bahnhofs Saint-Lazare.
© Mélanie-Jane FREY - Ile-de-France Mobilités - Pododaktile Bänder im Bahnhof Bécon-les-Bruyères.
Vor der Reise: Zugang zu Informationen und Ticketing
- Fahrgastinformationssystem, sowohl visuell als auch akustisch,
- Abgesenkte Fahrkartenschalter und Automaten für Rollstuhlfahrer,
- Sprachhilfe für Sehbehinderte an Selbstbedienungsautomaten,
- Vorhandensein eines Magnetbandes, eines Hörhilfesystems, das an einem Fahrkartenschalter oder im Bus für gehörlose oder schwerhörige Menschen installiert ist,
- Personal, das in der Aufnahme und Information von Menschen mit Behinderungen geschult ist,
- Akustische Beacons, die mit der Universalfernbedienung ausgelöst werden können , um Eingänge und Servicestellen für Sehbehinderte zu lokalisieren.
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités - Symbol der Magnetschleife in einem Bus.
Vor der Reise: Zugang zu Bahnsteigen und Gleisen
- Wartebereiche mit Sitzgelegenheiten,
- verbreiterte Bahnsteige für den komfortablen Verkehr aller,
- Vorhandensein von Rolltreppen und Aufzügen für den Zugang zu den Bahnsteigen,
- Fahrgastinformationssystem , sowohl visuell als auch akustisch,
- Markierungen (Pododaktilstreifen) zur Wachsamkeit an Bahnsteigen, Aufzügen, Rolltreppen und Stufen.
© Christophe RECOURA - Ile-de-France Mobilités - Rolltreppe und Aufzug am Bahnhof Nation der RER A.
Während der Reise: an Bord
- Automatisches Öffnen von Fahrzeugtüren,
- Erhöhte Bahnsteige : Der Bahnsteig und der Zug befinden sich auf gleicher Ebene, um das Einsteigen in das Fahrzeug zu erleichtern,
- Ton- und Lichtsignal, das das Öffnen und Schließen von Türen ankündigt , um Wachsamkeit zu wecken,
- Fahrgastinformationssystem, sowohl visuell als auch akustisch , um die verschiedenen Stationen anzuzeigen, an denen das Fahrzeug unterwegs hält,
- Rollstuhlgerechte Plätze.
Innenraum der RER NG, ein 100% barrierefreier Zug. Hier ist Platz für PRM reserviert.
Auf dem Straßennetz
- An Bus- und Straßenbahnhaltestellen sind die Bürgersteige für Rollstühle geeignet und erleichtern den Zugang für Kinderwagen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
- Überdachte Haltestellen mit Sitzplätzen,
- Busse, die mit einer Dachlücke zwischen Straße und Bus ausgestattet sind, um das Einsteigen zu erleichtern,
- Rollstuhlgerechte Plätze an Bord.
© Clermont FU - Ile-de-France Mobilités - Einweihung des 100% elektrischen Aptis-Busses in Versailles am 28. Juni 2017
Île-de-France Mobilités ist sich der Verbesserungen und Anstrengungen bewusst, die Jahr für Jahr noch unternommen werden müssen, und investiert in ein immer besser zugängliches regionales öffentliches Verkehrsnetz.
Neben konkreten Entwicklungen und Arbeiten am Netz werden weitere Initiativen ins Leben gerufen, um die Mobilität von Menschen, die von Mobilitätsproblemen betroffen sind, etwas mehr zu erleichtern.