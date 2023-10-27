Ein "zugängliches" Transportmittel: Was ist das?

Ein barrierefreies Transportmittel ermöglicht es jedem, unabhängig von seiner Situation, sich unabhängig zu bewegen.

Eine Vision der Zugänglichkeit, die von Île-de-France Mobilités verteidigt wird, die jedes Jahr in eine Politik der aktiven Umgestaltung ihres Netzes für und in Richtung Mobilität investiert, die zunehmend an ihre Fahrgäste angepasst ist. Eine Politik, die Hand in Hand mit Nutzerverbänden, Betreibern, lokalen Behörden und der Region Île-de-France durchgeführt wird.

Zoomen Sie auf die verschiedenen Einrichtungen, die zum Aufbau barrierefreier Mobilität beitragen.