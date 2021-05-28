Digitales Barrierefreiheitsprogramm von Ile-de-France Mobilités

Über digitale Barrierefreiheit

Île-de-France Mobilités achtet darauf, dass jeder Zugang zu seinen Diensten und Netzen hat. Besonderes Augenmerk wird auf Menschen mit Behinderungen gelegt, insbesondere bei der Entwicklung von PAM-Diensten (To Help Mobility) und angepasstem Schülerverkehr, aber auch beim Masterplan für Barrierefreiheit, der mit 1,4 Milliarden Euro ausgestattet ist, damit Bahnhöfe, die 95 % des Verkehrs erfassen, ab 2024 barrierefrei sein können.

Alle neuen Linien, unabhängig vom Modus, sind barrierefrei. Und mit der Erneuerung des rollenden Materials werden auch kognitive und geistige Behinderungen berücksichtigt.

Die digitale Barrierefreiheit ist keine Ausnahme von diesem Anliegen. Sie wird bei der Entwicklung und Bereitstellung von Websites und Anwendungen für die verschiedenen Zielgruppen berücksichtigt, an die sich Ile-de-France Mobilités richtet, sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die internen Mitarbeiter, Mitarbeiter und Agenten von Ile-de-France Mobilités.

Dieser Wunsch wird insbesondere durch die Entwicklung und Veröffentlichung eines mehrjährigen digitalen Barrierefreiheitsplans in Verbindung mit einem jährlichen Aktionsplan veranschaulicht, mit dem Ziel, die Einhaltung der RGAA (General Repository for Accessibility Improvement) und die schrittweise Verbesserung der betreffenden Websites und Anwendungen zu unterstützen.

Finanzielle und personelle Ressourcen für digitale Barrierefreiheit

Die Entwicklung, Überwachung und Aktualisierung dieses Mehrjahresplans und der damit verbundenen jährlichen Aktionspläne liegt in der Verantwortung der Kommunikationsabteilung von Ile-de-France Mobilités

([email protected]).

Ihre Aufgabe ist es, die digitale Barrierefreiheit durch die Verbreitung von Standards und bewährten Verfahren zu fördern; Unterstützung der Teams von Ile-de-France Mobilités durch Sensibilisierungsmaßnahmen und Schulung interner Teams; Überwachung der Anwendung der Anforderungen an die Barrierefreiheit durch Audits; Unterstützen Sie Benutzeranfragen. Im Allgemeinen garantiert es die Qualität der Dienstleistungen für Benutzer mit Behinderungen.

Das Einstellungsverfahren wird entsprechend aktualisiert.

Organisation der Berücksichtigung digitaler Barrierefreiheit

Die Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit erfordert:

Anpassung der internen Produktions- und Verwaltungsorganisation der betreffenden Websites und Anwendungen;

Unterstützung der Agenten durch Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen;

eine Änderung der Vergabeverfahren;

Betreuung von Menschen mit Behinderungen, wenn sie Schwierigkeiten melden.

Im Folgenden werden die wichtigen Punkte beschrieben, auf die sich die Kommunikationsabteilung von Ile-de-France Mobilités stützen wird, um die digitale Zugänglichkeit aller ihrer Websites und Anwendungen zu verbessern.

Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen

Während der gesamten Geltungsdauer dieses mehrjährigen Programms werden Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen angeboten. Sie ermöglichen es Agenten, die an Websites und Anwendungen arbeiten, barrierefreie Inhalte zu entwickeln, zu bearbeiten und hochzuladen. Es werden Sondierungsarbeiten durchgeführt, um den Bedarf an Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen zu ermitteln.

Hier sind die Hauptlinien dieser Aktionen:

→ Sensibilisierung : um das Interesse an der Einhaltung der Regeln guter Praktiken für die digitale Barrierefreiheit und die erzielten Vorteile deutlich zu machen.

Betroffene Agenten: Geschäftsleitung, Direktoren, Abteilungsleiter, Projektleiter und für alle neuen Mitarbeiter.

→ zu schulen : um die guten Praktiken zu erwerben, die für die Erstellung barrierefreier Websites unerlässlich sind.

Betroffene Agenten: Kommunikationsabteilung, CIO-Projektmanager, Geschäftsprojektmanager.

→ trainieren : um barrierefreie Inhalte zu bearbeiten und zu veröffentlichen.

Betroffene Agenten: Mitwirkende Websites, Intranet, Extranet, Herausgeber oder Sponsor von Office-Dokumenten, neue Mitarbeiter.

Einsatz externer Expertise

Ile-de-France Mobilités stützt sich auf externe Experten, um die Zugänglichkeit seiner Websites und Geschäftsanwendungen zu verbessern, denen es sich bei Bedarf anvertraut:

→ Sensibilisierungsmaßnahmen;

→ Schulungsmaßnahmen;

→ Audits und begleitende Maßnahmen zur Barrierefreiheit der betreffenden Websites und Anwendungen.

Benutzertests

Wenn Benutzertests während der Entwurfs-, Validierungs- oder Entwicklungsphase einer Website oder Anwendung organisiert werden, umfasst das gebildete Benutzerpanel so weit wie möglich Menschen mit Behinderungen. Diese Tests sollen die Haupthindernisse identifizieren und die vorzunehmenden Verbesserungen priorisieren.

Berücksichtigung der Barrierefreiheit in Vergabeverfahren

Die digitale Zugänglichkeit und die Einhaltung der RGAA müssen eine verbindliche Klausel der Webausschreibungen von Ile-de-France Mobilités darstellen und an der Bewertung der Qualität des Angebots eines Dienstleisters bei der Bestellung von Arbeiten teilnehmen, insbesondere durch Ausschreibungen.

Die Fähigkeit, die RGAA-Compliance-Anforderungen der Anbieter zu berücksichtigen, muss ein Kriterium sein, das bei der Analyse von Angeboten berücksichtigt wird.

Die Verfahren für die Vertragsgestaltung sowie die Regeln für die Bewertung der Anträge werden angepasst, um den Anforderungen an die Einhaltung der RGAA Rechnung zu tragen. Es werden Sondierungsarbeiten durchgeführt, um die Vergabeverfahren zu aktualisieren.

Rekrutierung

Besonderes Augenmerk wird bei der Erstellung von Stellenbeschreibungen und Einstellungsverfahren auf die digitalen Zugänglichkeitskompetenzen des Personals gelegt, das an digitalen Diensten arbeitet. Es werden Sondierungsarbeiten durchgeführt, um die Verfahren für das Personalmanagement zu aktualisieren.

Verarbeitung von Benutzerfeedback

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der RGAA und den berechtigten Erwartungen der Benutzer wird auf jeder Website oder Anwendung ein Kontaktmittel eingerichtet, um Benutzern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihre Schwierigkeiten zu melden.

Kontroll- und Validierungsprozess

Jede Website oder Anwendung unterliegt Kontrollen, um sie ganz oder teilweise zur Verfügung zu stellen. Diese Kontrollen ermöglichen es, eine Erklärung zur Barrierefreiheit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu erstellen.

Um Aufrichtigkeit und Unabhängigkeit zu gewährleisten, wird diese Kontrolle intern von einer geschulten Person durchgeführt, die nicht am Projekt beteiligt war, oder durch einen spezialisierten externen Stakeholder.

Diese Kontrollen zur Erstellung oder Aktualisierung von Konformitätserklärungen erfolgen zusätzlich zu den üblichen Einnahmen- und Zwischenkontrollen, die erforderlichenfalls während der gesamten Laufzeit der Projekte durchgeführt werden.

Zensus, Bewertung und Qualifizierung

Ile-de-France Mobilités verwaltet eine große Anzahl von Websites und Webanwendungen für die Öffentlichkeit oder ihre Mitarbeiter. Eine umfassende Volkszählung ist im Gange.

Diese Zählung gibt für jede Website oder Anwendung an: die URL, den erbrachten Dienst, das Datum der Online-Veröffentlichung und den Lebenszyklus (Datum der nächsten Neugestaltung), die Zielgruppe, falls bekannt, die Prioritätsstufe und den Abschluss der Audits.

Schnelle Bewertungen der Barrierefreiheit, die als Grundlage für die Entwicklung von Auditinterventionen dienen, wurden oder werden an allen betroffenen Standorten und Anwendungen durchgeführt. Diese Bewertungen konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Kriterien, die aufgrund ihrer Relevanz für die Bewertung der Komplexität und der Durchführbarkeit der Anpassung an Standards ausgewählt wurden.

Unter Berücksichtigung der bei der Entwicklung dieses Systems gesammelten Informationen, der Komplexität der Standorte und Anwendungen, ihrer Priorisierung und ihrer Bewertung in Bezug auf die Durchführbarkeit werden die Compliance-Maßnahmen über die Jahre 2021 bis 2023 verteilt.

Geplante Agenda der Interventionen

Jahrespläne

Dieser Mehrjahresplan wird von jährlichen Aktionsplänen begleitet, in denen die Maßnahmen zur Deckung aller digitalen Zugänglichkeitsbedürfnisse von Ile-de-France Mobilités detailliert beschrieben werden:

→ Jahresplan 2021

→ Jahresplan 2022 (in Kürze)

→ Jahresplan 2023 (in Kürze)

Möchten Sie mehr über den Grad der digitalen Barrierefreiheit der Website erfahren iledefrance-mobilites.fr