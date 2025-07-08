Mehrjahresplan für digitale Barrierefreiheit 2025-2028

Veröffentlicht am

Gemäß Artikel 47 des Gesetzes Nr. 2005-102 vom 11. Februar 2005 über gleiche Rechte und Chancen, Teilhabe und Staatsbürgerschaft von Menschen mit Behinderungen erneuert Île-de-France Mobilités sein digitales Barrierefreiheitssystem für den Zeitraum 2025-2028.

Mit einem Zeitraum von drei Jahren verfolgt dieses Dokument zwei Ziele:

  • Stärkung der Kultur und Praxis der digitalen Barrierefreiheit innerhalb von Île-de-France Mobilités;
  • Machen Sie diesen langjährigen Ansatz sichtbar und transparent.

Dieses Diagramm wurde am 20. Juni 2025 aktualisiert.

Definition von digitaler Barrierefreiheit

Digitale Barrierefreiheit bezieht sich auf die Fähigkeit digitaler Inhalte und Dienste (Websites, Anwendungen, Online-Dokumente usw.), von allen Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen (visuell, auditiv, motorisch, kognitiv usw.), konsultiert und genutzt zu werden. Es basiert insbesondere auf der Anwendung des geltenden RGAA (General Reference for the Improvement of Accessibility), das für den Internetkanal die einzuhaltenden technischen und funktionalen Kriterien festlegt.

Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle, auch Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigten Zugang zu ihren digitalen Diensten haben.

Ein Wort von Hélène BRISSET, Digital Director

Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert durch seine Aufgaben den Transport für alle Einwohner der Ile-de-France.

Für die digitale Barrierefreiheit ist unser Ziel klar: digitale Fahrten für alle Reisenden zu vereinfachen und sie während ihrer Reisen in der Île-de-France so gut wie möglich zu unterstützen.

Die Partnerschaft mit Nutzerverbänden ist für uns unerlässlich, um die Ergonomie der Routen zu verbessern und den Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen zu vereinfachen. Dieser gemeinsame Ansatz ist Teil einer Dynamik der kontinuierlichen Verbesserung und Effizienz, immer im Dienste unserer Reisenden.

Lassen Sie uns gemeinsam die Digitalisierung zu einem Werkzeug für Ihre Reisen machen: Ob es darum geht, die beste Route zu finden, Echtzeitinformationen zu erhalten oder ein Transport-ticket zu erwerben, barrierefreie digitale Technologien müssen in der Lage sein, Sie bei jedem Schritt Ihrer Reise zu begleiten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bereits mobilisierte Ressourcen

Île-de-France Mobilités ist seit vielen Jahren bestrebt, bei allen Projekten, Partnern und Lieferanten Designstandards in Bezug auf die Barrierefreiheit anzuwenden, um eine an alle digitalen Nutzungen angepasste Behandlung zu gewährleisten.

Ein Referent für digitale Barrierefreiheit

Um die Umsetzung ihrer Politik zur digitalen Barrierefreiheit und ihres neuen Mehrjahresplans zu steuern, verfügt Île-de-France Mobilités über einen Referenten, der sich mit der Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit befasst.

Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Einhaltung des rechtlichen Rahmens für die digitale Barrierefreiheit innerhalb von Île-de-France Mobilités zu gewährleisten. Dieser Referent ist der einzige Einstiegspunkt zu diesem Thema, da er:

  • Überwacht den Inhalt dieses Dokuments;
  • Koordiniert und begleitet die Umsetzung der damit verbundenen Aktionspläne;
  • Erfüllt die Bedürfnisse interner und externer Teams;
  • Passt die Prioritäten an die Entwicklung der geäußerten Bedürfnisse an;
  • Validiert die regulatorische Anzeige und Compliance-Überwachung der im Mehrjahresplan identifizierten Online-Dienste.

Spezielles Know-how, um es zu unterstützen

Île-de-France Mobilités nutzt spezielles Fachwissen , um seinen Referenten zu unterstützen und spezielle Aufgaben zu erfüllen:

  1. Verfassen von Dokumentationen;
  2. Sensibilisierung und Schulung ;
  3. Überwachung der Umsetzung der Barrierefreiheit in digitalen Projekten;
  4. Einnahmen und Audits ;
  5. Usability-Tests mit Menschen mit Behinderungen.

Spezifische Lösungen

Île-de-France Mobilités bietet heute viele alternative Lösungen in Bezug auf Verkehrszugänglichkeit, Mobilität und Behinderung: www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces.

Identifizierte Zielgruppen

Die Nutznießer dieser Strategie zur Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit sind zahlreich:

  1. Die breite Öffentlichkeit , die sich aus der Vielfalt der Nutzer des öffentlichen Verkehrs der Ile-de-France und ihrer Online-Dienste zusammensetzt;
  2. Assoziative Mitglieder, die sich dem Thema Behinderung verschrieben haben;
  3. Mitarbeiter von Île-de-France Mobilités;
  4. Dienstleister oder Dienstleister, die an digitalen Projekten von Île-de-France Mobilités beteiligt sind;
  5. Die privaten oder öffentlichen Partner von Île-de-France Mobilités.

Governance der Politik zur digitalen Barrierefreiheit

Um die Kohärenz ihrer Politik der digitalen Barrierefreiheit zu gewährleisten, hat Île-de-France Mobilités ihre interne Organisation in verschiedene Gremien gegliedert:

Strategischer Ausschuss

  1. Umfang: Ausrichtung der Richtungen auf die Roadmap für digitale Barrierefreiheit und Prioritätenabwägung
  2. Teilnehmer: alle Abteilungen von Île-de-France Mobilités: Geschäftsbereich, Digitalabteilung, Kommunikationsabteilung, Recht, Personalwesen, Referent für digitale Barrierefreiheit...
  3. Häufigkeit: halbjährlich
  4. Ziele:

a.     Umsetzung der Orientierungen des Lenkungsausschusses in operative Ziele;

b.     Integration und Aufrechterhaltung der Barrierefreiheit in die digitale Gesamtstrategie von Île-de-France Mobilités;

c. Vermittlung von Prioritäten, personellen und finanziellen Ressourcen;

d. Verwalten Sie die Indikatoren für die Zielerreichung: Compliance, RGAA, WCAG, RAAM, Fortschritt, Prozentsatz der Lösung...

Lenkungsausschuss

  1. Umfang: Operatives Management von Maßnahmen zur Barrierefreiheit
  2. Teilnehmer: Projektteam, digitales Relaisnetzwerk für Barrierefreiheit, Referent für digitale Barrierefreiheit, Teams, die sich der digitalen Barrierefreiheit widmen, digitale Abteilung, Kommunikationsabteilung...
  3. Häufigkeit: vierteljährlich
  4. Ziele:

a.     Gewährleistung der Einhaltung der im Strategieausschuss eingegangenen Verpflichtungen;

b.     Überwachung des Fortschritts von Projekten im Zusammenhang mit digitaler Barrierefreiheit;

c. Identifizieren Sie die Knackpunkte und aktivieren Sie die notwendigen Lösungshebel;

d. Stellen Sie die Koordination zwischen den Teams sicher.

Begleitausschuss

  1. Umfang: Berichterstattung und Überwachung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit
  2. Teilnehmer: Team für digitale Barrierefreiheit, Digital Branch.
  3. Häufigkeit: Monatlich
  4. Ziele:

a.     Überwachung des Fortschritts der Maßnahmen zur digitalen Barrierefreiheit;

b.     Schlichtung und Aufhebung von Sperrpunkten;

c. Teilen Sie Berichte und KPIs.

Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit im Projektmanagement

Überwachung der Zugänglichkeit digitaler Dienste

Seit 2024 hat Île-de-France Mobilités etwa vierzig Online-Dienste in Form einer Kartierung identifiziert, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind:

  • Öffentlich zugängliche Dienste;
  • Dienstleistungen, die den Betreibern vorbehalten sind;
  • Interne Dienstleistungen für die Agenten von Île-de-France Mobilités.

In den nächsten drei Jahren werden neue digitale Projekte entstehen, während andere verschwinden werden. Um diesen Entwicklungen zu folgen, beschreibt und qualifiziert Île-de-France Mobilités sein digitales Erbe in dieser Kartierung, auf der jeder Online-Dienst nach gemeinsamen Kriterien aufgeführt ist:

  • Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Audits (oder sogar Datum davon);
  • Vorhandensein oder Fehlen einer Barrierefreiheitserklärung (siehe Gültigkeitsdatum/Konformität derselben);
  • Service-Ziele;
  • Abteilungsleiter, etc...

In einem starken Kontext der Dematerialisierung von Geschäftsprozessen wird die Verbesserung der am häufigsten verwendeten Wege und Online-Formulare für Verfahren vorrangig angestrebt.

Regelmäßig werden kollaborative Workshops organisiert. Ziel dieser Treffen ist es , transversal und konzertiert an der Benutzererfahrung (UX) und der Einhaltung des RGAA-Standards für die digitalen Dienste von Île-de-France Mobilités zu arbeiten.

Diese Workshops ermöglichen es, Web- und mobile Journeys gemeinsam mit allen Beteiligten zu konstruieren und zu validieren , um die auf diesen vorrangigen Pfaden identifizierten Blockaden zu beseitigen und sie von Anfang bis Ende zugänglich zu machen.

Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten

In Übereinstimmung mit der geltenden französischen Gesetzgebung und parallel zu den bereits durchgeführten Compliance-Arbeiten veröffentlicht Île-de-France Mobilités eine Erklärung zur Barrierefreiheit für alle seine Dienste.

Der Inhalt der Deklarationen variiert von Dienst zu Dienst, muss aber immer mindestens die folgenden Informationen enthalten:

  • Der Status ihrer Konformität: "konform", "nicht konform" oder "teilweise konform";
  • Das Datum der Veröffentlichung;
  • Die zugängliche Erfüllungsquote des Dienstes (wenn er einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen wurde);
  • Anzahl und Liste der bei der Bewertung festgestellten Nichtkonformitäten;
  • Ein qualifizierter Ansprechpartner an den Referenten für Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités, um ein Problem mit der Barrierefreiheit des betreffenden Dienstes zu melden;
  • Ein Link zum Kontaktformular der Dienste des Rechtsverteidigers.

Diese Hervorhebung einer Erklärung durch einen Online-Dienst gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflichten von Île-de-France Mobilités.

Beispiele für bereits durchgeführte konkrete Maßnahmen

Interne Verteilung:

  • Vorlagen für Barrierefreiheitserklärungen für Teams, die für einen Dienst verantwortlich sind;
  • Das bei Île-de-France Mobilités geltende Compliance-Audit-Protokoll.

Weiterführen oder verbessern

  • Die Vervielfachung der Anzeigen dieser Aussagen;
  • Regelmäßige Aktualisierung auf der Grundlage neuer oder aktualisierter Audits;
  • Kollaborative Workshops mit Verbänden.

Barrierefreiheit in allen Phasen eines Projekts

Auch wenn die Einhaltung der Berichtspflichten eine Voraussetzung für jeden Compliance-Prozess ist, arbeitet Île-de-France Mobilités auch an den methodischen Aspekten der verschiedenen Phasen der Produktion seiner digitalen Dienste.

Zu diesem Zweck verpflichtet sich Île-de-France Mobilités, die Grundsätze der digitalen Barrierefreiheit von den frühesten Phasen jedes Projekts über die Entwicklung bis hin zum Betrieb zu integrieren.

Konkret bedeutet dies:

  • Die Integration der Barrierefreiheit im Vorfeld von der Designphase der Dienste an durch Einbeziehung der Geschäfts-, Technik- und Designteams, um barrierefreie Schnittstellen und Inhalte von Anfang an zu gewährleisten;
  • Berücksichtigung der Barrierefreiheit während des gesamten Lebenszyklus digitaler Projekte , Sicherstellung, dass sie während der Entwicklungs-, Abnahme- und Produktionsphasen eingehalten wird;
  • Regelmäßige Audits zur Barrierefreiheit, um den Grad der Konformität digitaler Geräte zu messen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen kontinuierlich zu verwalten.

Von der Bestellung bis zur Bewertung kombiniert Île-de-France Mobilités bei der Erstellung oder Neugestaltung eines Online-Dienstes die Einhaltung von Standards und die Einhaltung von Nutzungen (insbesondere dank des Nutzungsfeedbacks). Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine Kultur der Barrierefreiheit in Teams und Prozessen nachhaltig zu verankern , um digitale Barrierefreiheit zu einer transversalen, systematischen und nachhaltigen Anforderung zu machen.

Beispiele für bereits durchgeführte konkrete Maßnahmen

Während der Projekte werden den Teams von Île-de-France Mobilités Wissens- und Lernressourcen zur Verfügung gestellt:

  • Dokumentation und Archive, die in einem kollaborativen Bereich für digitale Barrierefreiheit verfügbar sind;
  • Spezifische Überprüfungen der Barrierefreiheit in Designprozessen;
  • Spezifische technische Tests mit Bildschirmlesegeräten, Bildschirmvergrößerungssoftware, ergonomischen Tastaturen, Druckschalter usw.;
  • Ein Support-Kanal für funktionale und technische Teams.

Weiterführen oder verbessern

  • die Verantwortlichen für diese Dienste in die Lage zu versetzen, die Berücksichtigung der Barrierefreiheit in ihren digitalen Aktivitäten weiterhin zu überwachen und zu fördern;
  • Standardisierung grafischer und technischer Praktiken in Form eines einheitlichen Designsystems;
  • Integrieren Sie die Anforderung an die Barrierefreiheit im Vorfeld jedes neuen Online-Projekts.

Implementierung eines Systems zur Prüfung der Barrierefreiheit

Um die Konformität der digitalen Dienste zu gewährleisten, hat Île-de-France Mobilités ein System kontinuierlicher Tests während der Produktionszyklen und bis zum Start eines Dienstes eingerichtet. Zu diesem Zweck werden Barrierefreiheitstests von internen Ressourcen oder von externen Experten durchgeführt, die vom Referenten für Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités beauftragt werden.

Der Referent für Barrierefreiheit hat somit die Möglichkeit, die Qualität zu bewerten oder bewerten zu lassen :

  • Ein Ausdruck von Bedürfnissen;
  • Ein Angebot;
  • Ein Audit;
  • Eine Erklärung zur Barrierefreiheit;
  • Eine Leistung, die bei der Vertragserfüllung erbracht wird:

a. Funktionale Spezifikationen;

b. Grafikproduktion;

c. Entwicklungen, die Île-de-France Mobilités zur Verfügung gestellt werden (z. B. bei Funktionsprüfungen (VABF) oder Überprüfungen des Linienverkehrs (VSR).

Im Rahmen dieser kontinuierlichen Qualitätskontrolle der digitalen Barrierefreiheit hinterfragt Île-de-France Mobilités daher den Standard (z. B. in Form von Compliance-Audits), aber auch die Nutzung , indem sie sich an die Referenzverbände wendet, um ihre Mitglieder in die regelmäßigen Tests dieser Arbeit einzubeziehen, indem sie mit ihnen die vorrangigen Routen definiert. Darüber hinaus hat Ile-de-France Mobilités eine Prioritätenfolge für die Optimierung der Dienstleistungen nach folgenden Kriterien festgelegt:

  • Bekanntheit und Anwesenheit;
  • Mehrwert für die Nutzer;
  • "Wirtschaftliches Gleichgewicht" dieser Compliance.

Beispiele für bereits durchgeführte konkrete Maßnahmen

Ein Auditprotokoll ermöglicht es Île-de-France Mobilités, interne und externe Praktiken in Bezug auf Compliance-Anforderungen zu überwachen und zu standardisieren.

Ein persönlicher Benutzerworkshop im Jahr 2024 mit Verbänden, um bestimmte Funktionen auf vorrangigen Routen zu testen.

Weiterführen oder verbessern

  • Für neue digitale Dienste , die für Île-de-France Mobilités auf dem Spiel stehen, die Kontrolle der Norm sowie die Durchführung von Tests mit Menschen mit Behinderungen insbesondere während der Entwurfs- und Abnahmephase systematisieren.
  • Arbeiten Sie für bestehende digitale Technologien (Websites, Anwendungen usw.) an deren kontinuierlicher Verbesserung, indem Sie die Barrierefreiheit in den bereits vorhandenen Wartungsprozess integrieren.

Berücksichtigung von Nutzungsrückmeldungen

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Allgemeinen Referenzrahmens für die Verbesserung der Barrierefreiheit (RGAA) und um den Nutzungsanforderungen gerecht zu werden, verfügt jede Erklärung zur Barrierefreiheit eines Online-Dienstes von Île-de-France Mobilités über ein direktes Kontaktmittel mit seinem Referenten für digitale Barrierefreiheit in Form einer generischen E-Mail-Adresse([email protected]). Dieses privilegierte Kommunikationsmittel ermöglicht es, Schwierigkeiten bei der Nutzung eines bestimmten Dienstes zu melden. Drei Schritte stellen die Bearbeitung der Anträge sicher:

  • Eingang des Antrags;
  • Die Behandlung dieser;
  • Die Nachverfolgung der Korrektur der festgestellten Anomalie.

Beispiel für bereits durchgeführte konkrete Maßnahmen

In allen Online-Diensten von Île-de-France Mobilités ermöglicht ein spezieller E-Mail-Kanal, der von seinem Referenten für Barrierefreiheit animiert wird, die Beantwortung von Anfragen im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit.

Weiterführen oder verbessern

  • Qualifizieren Sie die Validierungsschaltung der Bearbeitung von Anfragen.

Interne Kompetenzentwicklung

Die Unterstützung der Teams von Île-de-France Mobilités erfordert notwendigerweise ihre wachsende Expertise im Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Es werden also mehrere Hebel aktiviert, um diesen Kompetenztransfer zu gewährleisten.

Sensibilisierung aller Behörden

Es muss ein globales Bewusstsein für die Bedürfnisse ermöglichen, die mit dem Ansatz der digitalen Barrierefreiheit verbunden sind.

Gezielte Schulungsmaßnahmen

Gezielte Schulungsmaßnahmen ermöglichen es, die digitale Produktionskette von Île-de-France Mobilités nachhaltig zu beeinflussen. Die vorgelagerten Phasen der Projekte wurden daher im Rahmen von Schulungen für funktionale Teams und im Zusammenhang mit dem Design von Schnittstellen bevorzugt. Die technische Ausbildung wird schrittweise eingeführt, um ein immer breiteres Spektrum von Berufen abzudecken.

Um diesen Schulungsbedarf zu decken, bietet Île-de-France Mobilités interne Ressourcen in Form von:

  • Hilfe- und Bewertungsinstrumente;
  • Ein spezieller kollaborativer Bereich;

 

Kompetenzentwicklung

Im Rahmen der Rekrutierung oder externen Verstärkung wird die Integration von Kompetenzen im Zusammenhang mit digitaler Barrierefreiheit in Stellenbeschreibungen von den Teams von Île-de-France Mobilités geschätzt.

Beispiel für bereits durchgeführte konkrete Maßnahmen

Schulung der UX/UI-Teams, die für die tägliche Verwaltung der Schnittstellen zuständig sind, die innerhalb des Designsystems von Île-de-France Mobilités verwaltet werden.

Weiterführen oder verbessern

Ergänzung des 2024 eingeleiteten Schulungsbeitrags durch breitere Sensibilisierungsmaßnahmen, spezielle Schulungen für Neuankömmlinge und für technischere Profile.

Externe und interne Kommunikation

Um alle Interessengruppen zu mobilisieren, führt Île-de-France Mobilités spezifische Kommunikationsmaßnahmen durch.

Extern

  • Im Zusammenhang mit:

a. Woche der Behinderung;

b. Innovationswoche;

c. Weltsensibilisierungstage.

  • Durch die Teilnahme an Netzwerken, die sich der digitalen Technologie und Behinderung widmen:

a. Assoziative Unterstützung;

b. Roadmap für inklusive Mobilität;

c. Kommission für Servicequalität, Luft, Zugänglichkeit und Nutzerbeziehungen (CQSAAU);

d. Hackathons, die sich insbesondere dem Thema Behinderung und Mobilität widmen;

e. Netzwerk innovativer Startups im Bereich Behinderung.

  • Durch den Austausch mit Netzwerken zwischen lokalen Behörden:

a. Interministerielle Direktion für Digitales (DINUM).

Intern

  • Mit der Organisation von Veranstaltungen zum Thema Behinderung, universelle Zugänglichkeit, Vielfalt, digitale Zugänglichkeit, vermittelt:

a. Durch traditionelle Kommunikationsaktionen im Intranet;

b. In Newslettern innerhalb der Dienste.

Weiterführen oder verbessern

Förderung der Zugänglichkeitspolitik von Île-de-France Mobilités in sozialen Netzwerken, insbesondere auf LinkedIn, um ihr Engagement zu veranschaulichen und ihre Erfahrungen mit anderen Netzwerken zu teilen.

Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit in den Beziehungen zu Lieferanten

Île-de-France Mobilités setzt bei der Konzeption und Entwicklung seiner digitalen Dienste stark auf Lieferanten. Dieser umfangreiche Rückgriff auf die Vergabe von Unteraufträgen erfordert eine Weiterentwicklung der Politik des öffentlichen Auftragswesens durch Anpassung des Vertragsverhältnisses von Aufträgen und öffentlichen Aufträgen , um sicherzustellen, dass die Ergebnisse den Vorschriften über die Barrierefreiheit entsprechen.

Der Auswahlprozess für neue Software, Softwarepakete oder digitale Anwendungen umfasst nun neue Qualifikationskriterien in Bezug auf die Barrierefreiheit in Form von Klauseln zur digitalen Barrierefreiheit , die in den Konsultationsunterlagen der Unternehmen enthalten sind (spezifische Verwaltungsklauseln, spezifische technische Klauseln, technische Beschreibung der Angebote usw.).

Im Vorfeld von Projekten für jede neue Konsultation wird insbesondere der Kauf von:

  • Identifizieren Sie Kandidaten, die wahrscheinlich die Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit erfüllen;
  • Hervorhebung konkreter Beispiele für Erwartungen im Zusammenhang mit den Antworten auf die Konsultationen;
  • Erinnern Sie sich an die Qualität der Ergebnisse, die Île-de-France Mobilités bei der Ausführung eines ihrer Verträge erwartet.

Darüber hinaus behält sich Île-de-France Mobilités während der Ausführung derselben Verträge das Recht vor:

  • Um Qualität abzulehnen:

a. Eine Leistung;

b. Ein Lieferumfang;

c. ein Profil;

d. Entwicklung.

  • Verhängung von Strafen für die Nichteinhaltung von Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit.

Beispiel für bereits durchgeführte konkrete Maßnahmen

Weiterentwicklung und Stärkung der Klausel zur digitalen Barrierefreiheit in Vergabeverfahren.

Weiterführen oder verbessern

Überprüfen Sie das Vorhandensein dieser Klauseln zur digitalen Barrierefreiheit in neuen Märkten im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationstechnologien.

Aktionspläne 2025-2028

Der Aktionsplan 2025 wurde auf das Jahr 2025 ausgeweitet.

Es beschreibt die kurzfristig geplanten und umgesetzten Maßnahmen, um die Kontinuität mit dem vorherigen Barrierefreiheitsschema zu gewährleisten. Insbesondere wird Folgendes vorgestellt:

  • Die für das laufende Jahr geplanten Maßnahmen;
  • Ein Fälligkeitsdatum pro Aktie;
  • Sein Fortschritts- und Umsetzungsstand;
  • Die eingesetzten Mittel.