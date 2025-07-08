Mehrjahresplan für digitale Barrierefreiheit 2025-2028

Berücksichtigung der digitalen Barrierefreiheit im Projektmanagement
Überwachung der Zugänglichkeit digitaler Dienste
Seit 2024 hat Île-de-France Mobilités etwa vierzig Online-Dienste in Form einer Kartierung identifiziert, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind:
- Öffentlich zugängliche Dienste;
- Dienstleistungen, die den Betreibern vorbehalten sind;
- Interne Dienstleistungen für die Agenten von Île-de-France Mobilités.
In den nächsten drei Jahren werden neue digitale Projekte entstehen, während andere verschwinden werden. Um diesen Entwicklungen zu folgen, beschreibt und qualifiziert Île-de-France Mobilités sein digitales Erbe in dieser Kartierung, auf der jeder Online-Dienst nach gemeinsamen Kriterien aufgeführt ist:
- Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Audits (oder sogar Datum davon);
- Vorhandensein oder Fehlen einer Barrierefreiheitserklärung (siehe Gültigkeitsdatum/Konformität derselben);
- Service-Ziele;
- Abteilungsleiter, etc...
In einem starken Kontext der Dematerialisierung von Geschäftsprozessen wird die Verbesserung der am häufigsten verwendeten Wege und Online-Formulare für Verfahren vorrangig angestrebt.
Regelmäßig werden kollaborative Workshops organisiert. Ziel dieser Treffen ist es , transversal und konzertiert an der Benutzererfahrung (UX) und der Einhaltung des RGAA-Standards für die digitalen Dienste von Île-de-France Mobilités zu arbeiten.
Diese Workshops ermöglichen es, Web- und mobile Journeys gemeinsam mit allen Beteiligten zu konstruieren und zu validieren , um die auf diesen vorrangigen Pfaden identifizierten Blockaden zu beseitigen und sie von Anfang bis Ende zugänglich zu machen.
Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten
In Übereinstimmung mit der geltenden französischen Gesetzgebung und parallel zu den bereits durchgeführten Compliance-Arbeiten veröffentlicht Île-de-France Mobilités eine Erklärung zur Barrierefreiheit für alle seine Dienste.
Der Inhalt der Deklarationen variiert von Dienst zu Dienst, muss aber immer mindestens die folgenden Informationen enthalten:
- Der Status ihrer Konformität: "konform", "nicht konform" oder "teilweise konform";
- Das Datum der Veröffentlichung;
- Die zugängliche Erfüllungsquote des Dienstes (wenn er einer Due-Diligence-Prüfung unterzogen wurde);
- Anzahl und Liste der bei der Bewertung festgestellten Nichtkonformitäten;
- Ein qualifizierter Ansprechpartner an den Referenten für Barrierefreiheit von Île-de-France Mobilités, um ein Problem mit der Barrierefreiheit des betreffenden Dienstes zu melden;
- Ein Link zum Kontaktformular der Dienste des Rechtsverteidigers.
Diese Hervorhebung einer Erklärung durch einen Online-Dienst gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Meldepflichten von Île-de-France Mobilités.
Beispiele für bereits durchgeführte konkrete Maßnahmen
Interne Verteilung:
- Vorlagen für Barrierefreiheitserklärungen für Teams, die für einen Dienst verantwortlich sind;
- Das bei Île-de-France Mobilités geltende Compliance-Audit-Protokoll.
Weiterführen oder verbessern
- Die Vervielfachung der Anzeigen dieser Aussagen;
- Regelmäßige Aktualisierung auf der Grundlage neuer oder aktualisierter Audits;
- Kollaborative Workshops mit Verbänden.
Barrierefreiheit in allen Phasen eines Projekts
Auch wenn die Einhaltung der Berichtspflichten eine Voraussetzung für jeden Compliance-Prozess ist, arbeitet Île-de-France Mobilités auch an den methodischen Aspekten der verschiedenen Phasen der Produktion seiner digitalen Dienste.
Zu diesem Zweck verpflichtet sich Île-de-France Mobilités, die Grundsätze der digitalen Barrierefreiheit von den frühesten Phasen jedes Projekts über die Entwicklung bis hin zum Betrieb zu integrieren.
Konkret bedeutet dies:
- Die Integration der Barrierefreiheit im Vorfeld von der Designphase der Dienste an durch Einbeziehung der Geschäfts-, Technik- und Designteams, um barrierefreie Schnittstellen und Inhalte von Anfang an zu gewährleisten;
- Berücksichtigung der Barrierefreiheit während des gesamten Lebenszyklus digitaler Projekte , Sicherstellung, dass sie während der Entwicklungs-, Abnahme- und Produktionsphasen eingehalten wird;
- Regelmäßige Audits zur Barrierefreiheit, um den Grad der Konformität digitaler Geräte zu messen, Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen kontinuierlich zu verwalten.
Von der Bestellung bis zur Bewertung kombiniert Île-de-France Mobilités bei der Erstellung oder Neugestaltung eines Online-Dienstes die Einhaltung von Standards und die Einhaltung von Nutzungen (insbesondere dank des Nutzungsfeedbacks). Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine Kultur der Barrierefreiheit in Teams und Prozessen nachhaltig zu verankern , um digitale Barrierefreiheit zu einer transversalen, systematischen und nachhaltigen Anforderung zu machen.
Beispiele für bereits durchgeführte konkrete Maßnahmen
Während der Projekte werden den Teams von Île-de-France Mobilités Wissens- und Lernressourcen zur Verfügung gestellt:
- Dokumentation und Archive, die in einem kollaborativen Bereich für digitale Barrierefreiheit verfügbar sind;
- Spezifische Überprüfungen der Barrierefreiheit in Designprozessen;
- Spezifische technische Tests mit Bildschirmlesegeräten, Bildschirmvergrößerungssoftware, ergonomischen Tastaturen, Druckschalter usw.;
- Ein Support-Kanal für funktionale und technische Teams.
Weiterführen oder verbessern
- die Verantwortlichen für diese Dienste in die Lage zu versetzen, die Berücksichtigung der Barrierefreiheit in ihren digitalen Aktivitäten weiterhin zu überwachen und zu fördern;
- Standardisierung grafischer und technischer Praktiken in Form eines einheitlichen Designsystems;
- Integrieren Sie die Anforderung an die Barrierefreiheit im Vorfeld jedes neuen Online-Projekts.