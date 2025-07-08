Mehrjahresplan für digitale Barrierefreiheit 2025-2028

Definition von digitaler Barrierefreiheit

Digitale Barrierefreiheit bezieht sich auf die Fähigkeit digitaler Inhalte und Dienste (Websites, Anwendungen, Online-Dokumente usw.), von allen Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen (visuell, auditiv, motorisch, kognitiv usw.), konsultiert und genutzt zu werden. Es basiert insbesondere auf der Anwendung des geltenden RGAA (General Reference for the Improvement of Accessibility), das für den Internetkanal die einzuhaltenden technischen und funktionalen Kriterien festlegt.

Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle, auch Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigten Zugang zu ihren digitalen Diensten haben.

Ein Wort von Hélène BRISSET, Digital Director

Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert durch seine Aufgaben den Transport für alle Einwohner der Ile-de-France.

Für die digitale Barrierefreiheit ist unser Ziel klar: digitale Fahrten für alle Reisenden zu vereinfachen und sie während ihrer Reisen in der Île-de-France so gut wie möglich zu unterstützen.

Die Partnerschaft mit Nutzerverbänden ist für uns unerlässlich, um die Ergonomie der Routen zu verbessern und den Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen zu vereinfachen. Dieser gemeinsame Ansatz ist Teil einer Dynamik der kontinuierlichen Verbesserung und Effizienz, immer im Dienste unserer Reisenden.

Lassen Sie uns gemeinsam die Digitalisierung zu einem Werkzeug für Ihre Reisen machen: Ob es darum geht, die beste Route zu finden, Echtzeitinformationen zu erhalten oder ein Transport-ticket zu erwerben, barrierefreie digitale Technologien müssen in der Lage sein, Sie bei jedem Schritt Ihrer Reise zu begleiten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!