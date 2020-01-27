Ermäßigte Preise für Kinder und Schulausflüge
Kinder von 4 bis unter 10 Jahren können in der Île-de-France mit ermäßigten Tickets (Bus-Tram-Ticket, Metro-Train-RER-Ticket) reisen.
Kinder von 4 bis einschließlich 11 Jahren können auch vom Kindertarif auf dem Paris Visite-Paket profitieren (50% Rabatt auf den vollen Preis).
Das imagine R-Paket ermöglicht es auch allen Schulkindern, unbegrenzt in der Île-de-France zu reisen, und das zu einem attraktiven Preis!
Schul-, außerschulische und außerschulische Ausflüge
Gruppen von Mittelschülern und Gruppen von Jugendlichen unter 16 Jahren in Grundschulen in Begleitung eines Lehrers, der im Rahmen eines von einem Verein, einer Gemeinde oder einer öffentlichen Einrichtung organisierten Bildungs-, Kultur-, Sport- oder Sozialausflugs reist, können von einem ermäßigten Tarif von 50 % auf Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel im Netz der Ile-de-France (U-Bahn, Zug, RER, Straßenbahnbus).
Dieser Tarif gilt im Rahmen eines Bildungs-, Kultur-, Sport- oder Sozialausflugs, der organisiert wird von:
- eine Bildungseinrichtung,
- eine Gemeinschaft,
- ein Verein,
- eine öffentliche Einrichtung.
Der Kauf von ermäßigten Tickets für den Navigo Easy Pass erfolgt auf dem Postweg über die Website Key Accounts von Île-de-France Mobilités und wird im Durchschnitt innerhalb von 6 Tagen geliefert.
Teilnahmebedingungen
Um in den Genuss des ermäßigten Tarifs zu kommen, muss die Gruppe:
- Mindestens 10 Jugendliche (über 10 Personen hinaus kann auch eine zusätzliche Begleitperson vom ermäßigten Tarif profitieren).
- Für Kindergärten/Grundschulen und Freizeitzentren: 1 Begleitperson pro 8 Kinder. Pro Bruchteil von 8 oder 10 überzähligen Kindern/Jugendlichen ist eine zusätzliche Begleitperson erlaubt.
- Reisen Sie zusammen, ohne sich von der Gruppe zu trennen.
- Eine "Ehrenerklärung – Jugendgruppe" haben, die vor der Reise ordnungsgemäß ausgefüllt, datiert, abgestempelt und vom Gruppenleiter unterzeichnet wurde.
Ermäßigte Tickets verfügbar
Kindergärten, Grundschulen und Freizeitzentren
- Ermäßigtes Bus-Straßenbahn-Ticket
- Ermäßigtes Metro-Zug-RER-Ticket
Hochschulen, Gymnasien, Vereine, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen:
- Ermäßigtes Metro-Zug-RER-Ticket
Wichtige Informationen
- Jeder Jugendliche und jede Begleitperson muss eine Navigo Easy-Karte haben, die mit einem Transport ticket beladen ist. Der Navigo Easy-Pass ist eine wiederaufladbare und anonyme Karte, die für 2 Euro verkauft wird. Materialien für französische Schulen sind kostenlos.
- Die Gruppe muss gemeinsam reisen, ohne Zwischenstopps auf dem Weg.
- Für Gruppen ab 80 Personen wird empfohlen, den SNCF-Abfahrts- und Ankunftsbahnhof mindestens 24 Stunden vorher zu benachrichtigen.
- Die Bescheinigung muss am Ausgang hinterlegt werden. Nur stornierte Aktivitäten können erstattet werden.