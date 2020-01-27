Schul-, außerschulische und außerschulische Ausflüge

Gruppen von Mittelschülern und Gruppen von Jugendlichen unter 16 Jahren in Grundschulen in Begleitung eines Lehrers, der im Rahmen eines von einem Verein, einer Gemeinde oder einer öffentlichen Einrichtung organisierten Bildungs-, Kultur-, Sport- oder Sozialausflugs reist, können von einem ermäßigten Tarif von 50 % auf Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel im Netz der Ile-de-France (U-Bahn, Zug, RER, Straßenbahnbus).

Dieser Tarif gilt im Rahmen eines Bildungs-, Kultur-, Sport- oder Sozialausflugs, der organisiert wird von:

eine Bildungseinrichtung,

eine Gemeinschaft,

ein Verein,

eine öffentliche Einrichtung.

Der Kauf von ermäßigten Tickets für den Navigo Easy Pass erfolgt auf dem Postweg über die Website Key Accounts von Île-de-France Mobilités und wird im Durchschnitt innerhalb von 6 Tagen geliefert.