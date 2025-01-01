Preise je nach ticket

Das Pappticket,

für Gelegenheitsreisende und Touristen

Tickets als Pappticket erhältlich

Illustration eines Reisenden, der an einem Fahrkartenschalter ein t+ Ticket kauft.

Wie bekomme ich es?

Gehen Sie zu einem Fahrkartenschalter in einem Bahnhof/Bahnhof oder zu einem Verkaufsautomaten.

Hinweis: Das t+ Ticket wird nur einzeln verkauft. Es ist möglich, sie um 10 auf Ihrem Navigo Easy Pass oder Ihrem Telefon aufzuladen.

Kundendienst

  • Achtung: Das Magnetticket kann entmagnetisiert werden. Aus diesem Grund wird der Navigo Easy-Pass bevorzugt.
  • In diesem Fall können Sie Ihr Ticket an einem Fahrkartenschalter im Bahnhof umtauschen.

Personenbezogene Daten

Es werden keine personenbezogenen Daten erfasst, das Medium ist anonym.