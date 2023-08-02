Remboursement suite aux grèves du premier semestre 2023 : branche Ermont-Eaubonne / Asnières-sur-Seine - Ligne J

La branche de la ligne J Ermont-Eaubonne / Asnières-sur-Seine a connu 3 jours de grève avec une offre de transport réalisée inférieure à 33 % de l’offre théorique, ouvrant le droit à un remboursement.

Pour bénéficier de ce remboursement, deux conditions sont nécessaires :

Votre domicile, lieu de travail ou d’étude doit se situer dans une des communes rattachées à cette branche.

Vous devez avoir détenu des forfaits Navigo éligibles, mensuels ou annuel, pendant les mois ayant des jours de grève avec service inférieur à 33%.

Pour faire une demande de remboursement, vous devez vous connecter ou créer un compte Île-de-France Mobilités Connect.