Remboursement suite aux grèves du premier semestre 2023 : branche Gisors et Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) - Ligne J
Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.
La branche de la ligne J Gisors et Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) a connu 5 jours de grève avec une offre de transport réalisée inférieure à 33 % de l’offre théorique, ouvrant le droit à un remboursement.
Pour bénéficier de ce remboursement, deux conditions sont nécessaires :
- Votre domicile, lieu de travail ou d’étude doit se situer dans une des communes rattachées à cette branche.
- Vous devez avoir détenu des forfaits Navigo éligibles, mensuels ou annuel, pendant les mois ayant des jours de grève avec service inférieur à 33%.
Pour faire une demande de remboursement, vous devez vous connecter ou créer un compte Île-de-France Mobilités Connect.
Votre adresse
La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à la branche Gisors et Mantes-la-Jolie / Asnières-sur-Seine (via Conflans) de la ligne J. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une des communes suivantes au premier semestre 2023 :
- Ableiges
- Achères
- Aincourt
- Ambleville
- Andrésy
- Argenteuil
- Arnouville-lès-Mantes
- Arthies
- Asnières-sur-Seine
- Aubergenville
- Auffreville-Brasseuil
- Auvers-sur-Oise
- Avernes
- Banthelu
- Bazincourt-sur-Epte
- Bernouville
- Berville
- Bezons
- Bézu-Saint-Éloi
- Boinville-en-Mantois
- Boinvilliers
- Bois-Colombes
- Boisemont
- Boissy-l'Aillerie
- Bouafle
- Boubiers
- Bouconvillers
- Boutencourt
- Bréançon
- Breuil-Bois-Robert
- Brignancourt
- Brueil-en-Vexin
- Buchelay
- Buhy
- Carrières-sous-Poissy
- Cergy
- Chambors
- Chanteloup-les-Vignes
- Chapet
- Charmont
- Chars
- Chaumont-en-Vexin
- Chaussy
- Chavençon
- Cléry-en-Vexin
- Colombes
- Commeny
- Condécourt
- Conflans-Sainte-Honorine
- Cormeilles-en-Parisis
- Cormeilles-en-Vexin
- Courbevoie
- Courcelles-sur-Viosne
- Courdimanche
- Delincourt
- Drocourt
- Ecquevilly
- Énencourt-Léage
- Ennery
- Épiais-Rhus
- Épône
- Éragny
- Éragny-sur-Epte
- Évecquemont
- Favrieux
- Fay-les-Étangs
- Flacourt
- Flavacourt
- Fleury
- Flins-sur-Seine
- Follainville-Dennemont
- Fontenay-Mauvoisin
- Fontenay-Saint-Père
- Franconville
- Frémainville
- Frémécourt
- Gaillon-sur-Montcient
- Gargenville
- Genainville
- Génicourt
- Gennevilliers
- Gisors
- Gouzangrez
- Grisy-les-Plâtres
- Guernes
- Guerville
- Guiry-en-Vexin
- Guitrancourt
- Hadancourt le-Haut Clocher
- Haravilliers
- Hardricourt
- Herblay-sur-Seine
- Hérouville-en-Vexin
- Hodent
- Houilles
- Issou
- Jambville
- Jaméricourt
- Jouy-le-Moutier
- Jouy-Mauvoisin
- Juziers
- La Chapelle-en-Vexin
- La Corne-en-Vexin
- La Frette-sur-Seine
- Lainville-en-Vexin
- Lattainville
- Lavilletertre
- Le Bellay-en-Vexin
- Le Heaulme
- Le Perchay
- Le Tertre-Saint-Denis
- Les Mureaux
- Liancourt-Saint-Pierre
- Lierville
- Limay
- Livilliers
- Loconville
- Longnes
- Longuesse
- Magnanville
- Magny-en-Vexin
- Maisons-Laffitte
- Mantes-la-Jolie
- Mantes-la-Ville
- Marines
- Maudétour-en-Vexin
- Maurecourt
- Médan
- Menucourt
- Meulan-en-Yvelines
- Mézières-sur-Seine
- Mézy-sur-Seine
- Monneville
- Montalet-le-Bois
- Montgeroult
- Montigny-lès-Cormeilles
- Montreuil-sur-Epte
- Morainvilliers
- Moussy
- Neaufles-Saint-Martin
- Neuilly-en-Vexin
- Neuville-sur-Oise
- Nucourt
- Oinville-sur-Montcient
- Omerville
- Orgeval
- Osny
- Perdreauville
- Pontoise
- Porcheville
- Puiseux-Pontoise
- Reilly
- Rosay
- Rosny-sur-Seine
- Sagy
- Sailly
- Saint-Clair-sur-Epte
- Saint-Cyr-en-Arthies
- Saint-Denis-le-Ferment
- Saint-Gervais
- Saint-Martin-la-Garenne
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Santeuil
- Sartrouville
- Seraincourt
- Soindres
- Tessancourt-sur-Aubette
- Théméricourt
- Theuville
- Thibivillers
- Tourly
- Trie-Château
- Trie-la-Ville
- Triel-sur-Seine
- Us
- Vauréal
- Vaux-sur-Seine
- Verneuil-sur-Seine
- Vernouillet
- Vert
- Vétheuil
- Vienne-en-Arthies
- Vigny
- Villennes-sur-Seine
- Villers-en-Arthies
- Villette
- Wy-dit-Joli-Village
Votre forfait Navigo
Les forfaits donnant droit à un remboursement sont :
- Navigo Annuel, y compris tarification Senior
- Navigo Mois y compris sur Smartphone et sur passe Découverte
- Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
- imagine R Etudiant et imagine R Scolaire
Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Les mois ayant connu des jours de grève avec service inférieur à 33% :
janvier et mars 2023.
Vous devez avoir détenu au moins une mensualité de forfait parmi les mois concernés pour être éligible à un remboursement.
Montants remboursés
Compte tenu du nombre de jours de grève avec service inférieur à 33% sur cette branche, le montant du remboursement sera :
|Type de forfait détenu
|Tarif mensuel
|Montant remboursé
|Navigo Annuel et Mois - Toutes zones 1 à 5
|84,10 €
|24,00 €
|Navigo Annuel et Mois - Zones 2-3
|76,70 €
|21,92 €
|Navigo Annuel et Mois - Zones 3-4
|74,70 €
|21,33 €
|Navigo Annuel et Mois - Zones 4-5
|72,90 €
|20,82 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Toutes zones 1 à 5
|42,05 €
|12,00 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zones 2-3
|38,35 €
|10,96 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zones 3-4
|37,35 €
|10,69 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zones 4-5
|36,45 €
|10,43 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Toutes zones 1 à 5
|21,00 €
|6,00 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-3
|19,20 €
|5,48 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-4
|18,70 €
|5,32 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-5
|18,20 €
|5,21 €
|Navigo Annuel Tarification Senior
|42,05 €
|12,00 €
|imagine R - Étudiant
|38,00 €
|10,87 €
|imagine R - Scolaire
|38,00 €
|10,87 €
Le montant varie selon le type du dernier forfait que vous avez acheté parmi les mois ayant des jours de grève avec service inférieur à 33%.
Vous n’êtes pas sûr de votre situation ? Commencez une demande de remboursement, votre éligibilité sera évaluée étape par étape. Le montant qui vous sera versé sera calculé automatiquement par le système et affiché en temps réel durant votre demande de remboursement.
Date limite du dépôt des demandes : 2 août 2023 à 23h59