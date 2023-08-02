Remboursement suite aux grèves du premier semestre 2023 : branches Saint-Nom-la-Bretèche - Versailles Rive Droite - Cergy le Haut - Ligne L

La branche Saint-Nom-la-Bretèche et Versailles Rive Droite / Clichy-Levallois et la branche Cergy le Haut / Clichy-Levallois, sont regroupées en une seule opération de remboursement : Saint-Nom-la-Bretèche – Versailles Rive Droite - Cergy le Haut.

Ces branches de la ligne L ont connu 3 jours de grève avec une offre de transport réalisée inférieure à 33 % de l’offre théorique, ouvrant le droit à un remboursement.

Pour bénéficier de ce remboursement, deux conditions sont nécessaires :

Votre domicile, lieu de travail ou d’étude doit se situer dans une des communes rattachées à ces branches.

Vous devez avoir détenu des forfaits Navigo éligibles, mensuels ou annuel, pendant les mois ayant des jours de grève avec service inférieur à 33%.

Pour faire une demande de remboursement, vous devez vous connecter ou créer un compte Île-de-France Mobilités Connect.