Remboursement lié à la qualité de service des transports en commun entre septembre et décembre 2022

Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.

⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.

Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.

Votre forfait Navigo

Pour être remboursé, vous devez avoir détenu entre septembre et décembre 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :

  • Navigo Annuel, y compris tarification Senior
  • Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
  • Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
  • imagine R Etudiant et imagine R Scolaire

Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.

Montants remboursés

Le montant du remboursement total correspond à un demi-mois de forfait Navigo.

Le montant varie selon le type du dernier forfait que vous avez acheté dans la période septembre - décembre 2022. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.

Type de forfait détenuentre 3 et 5 mois*
Navigo Annuel et Mois - Zone 1-542,05 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 2-338,35 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 3-437,35 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 4-536,45 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-221,03 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-319,18 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-418,68 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-518,23 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-510,50 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-39,60 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-49,35 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-59,10 €
Navigo Annuel Tarification Senior21,03 €
imagine R - Étudiant20,28 €
imagine R -Scolaire20,28 €

Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59

Voir la FAQ dédiée