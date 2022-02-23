Remboursement lié à la qualité de service des transports en commun entre septembre et décembre 2022
Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.
⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.
Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.
Votre forfait Navigo
Pour être remboursé, vous devez avoir détenu entre septembre et décembre 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :
- Navigo Annuel, y compris tarification Senior
- Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
- Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
- imagine R Etudiant et imagine R Scolaire
Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Montants remboursés
Le montant du remboursement total correspond à un demi-mois de forfait Navigo.
Le montant varie selon le type du dernier forfait que vous avez acheté dans la période septembre - décembre 2022. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.
|Type de forfait détenu
|entre 3 et 5 mois*
|Navigo Annuel et Mois - Zone 1-5
|42,05 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 2-3
|38,35 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 3-4
|37,35 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 4-5
|36,45 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-2
|21,03 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-3
|19,18 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-4
|18,68 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-5
|18,23 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-5
|10,50 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-3
|9,60 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-4
|9,35 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-5
|9,10 €
|Navigo Annuel Tarification Senior
|21,03 €
|imagine R - Étudiant
|20,28 €
|imagine R -Scolaire
|20,28 €
Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59