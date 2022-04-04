Remboursement lié à la ponctualité 2021, RER B Nord - SNCF Transilien

RERligne B

Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B

Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.

Il n’est plus possible de réaliser de nouvelles demandes pour cette opération.

Pour toute question relative à cette campagne qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.

Consulter la FAQ

Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2021

  • févr.
  • juin
  • juil.
  • août
  • sept.
  • oct.
  • nov.
  • déc.

Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 8 mois sur l’axe du RER B Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye en 2021.

Date limite du dépôt de la demande : 4 Avril 2022 à 23h59

J'ai une question