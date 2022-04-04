Remboursement lié à la ponctualité 2021, RER B Nord - SNCF Transilien
Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B
Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.
Il n’est plus possible de réaliser de nouvelles demandes pour cette opération.
Pour toute question relative à cette campagne qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.
Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2021
- févr.
- juin
- juil.
- août
- sept.
- oct.
- nov.
- déc.
Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 8 mois sur l’axe du RER B Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye en 2021.
Date limite du dépôt de la demande : 4 Avril 2022 à 23h59