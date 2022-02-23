Remboursement lié à la ponctualité 2022, RER B Nord - Transilien SNCF Voyageurs
Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B
Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.
⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.
Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.
Votre adresse
La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à l’axe Aulnay-sous-Bois /Mitry-Claye. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une des communes suivantes en 2022 :
- Aulnay-sous-Bois
- Claye-Souilly
- Compans
- Courtry
- Gressy
- Le Mesnil-Amelot
- Le Pin
- Livry-Gargan
- Messy
- Mitry-Mory
- Nantouillet
- Saint-Mesmes
- Sevran
- Thieux
- Tremblay-en-France
- Vaujours
- Villeneuve-sous-Dammartin
- Villeparisis
- Villepinte
Votre forfait Navigo
Pour être remboursé, vous devez avoir détenu en 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :
- Navigo Annuel, y compris tarification Senior
- Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
- Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
- imagine R Etudiant et imagine R Scolaire
Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2022
- févr.
- avr.
- juin
- juil.
- août
- sept.
- oct.
- nov.
- déc.
Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 9 mois sur l’axe du RER B Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye en 2022. Vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait parmi les mois concernés (Février, Avril, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2022) pour être éligible à un remboursement.
Montants remboursés
Compte tenu des 9 mois de ponctualité inférieure à 80% de cet axe en 2022 le montant du remboursement total correspond à :
- un demi-mois de forfait Navigo si vous avez détenu entre 3 et 5 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus
- un mois de forfait Navigo si vous avez détenu entre 6 et 9 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus
Le montant varie selon le type du dernier forfait que vous avez acheté parmi les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80%. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.
|Type de forfait détenu
|Entre 3 et 5 mois *
|Entre 6 et 9 mois *
|Navigo Annuel et Mois - Zone 1-5
|37,60 €
|75,20 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 2-3
|34,10 €
|68,20 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 3-4
|33,40 €
|66,80 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 4-5
|32,60 €
|65,20 €
|Réduction 50% - Zone 1-5
|18,80 €
|37,60 €
|Réduction 50% - Zone 2-3
|17,15 €
|34,30 €
|Réduction 50% - Zone 3-4
|16,70 €
|33,40 €
|Réduction 50% - Zone 4-5
|16,30 €
|32,60 €
|Solidarité 75% - Zones 1-5
|9,40 €
|18,80 €
|Solidarité 75% - Zones 2-3
|8,58 €
|17,15 €
|Solidarité 75% - Zones 3-4
|8,35 €
|16,70 €
|Solidarité 75% - Zones 4-5
|8,15 €
|16,30 €
|Sénior
|18,80 €
|37,60 €
|imagine R - Étudiant
|19,00 €
|38,00 €
|imagine R - Scolaire
|19,00 €
|38,00 €
*détenus dans les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% sur l'axe concerné
Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59