Remboursement lié à la ponctualité 2022, RER B Nord - Transilien SNCF Voyageurs

RERligne B

Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B

Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.

⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.

Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.

Votre adresse

La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à l’axe Aulnay-sous-Bois /Mitry-Claye. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une des communes suivantes en 2022 :

  • Aulnay-sous-Bois
  • Claye-Souilly
  • Compans
  • Courtry
  • Gressy
  • Le Mesnil-Amelot
  • Le Pin
  • Livry-Gargan
  • Messy
  • Mitry-Mory
  • Nantouillet
  • Saint-Mesmes
  • Sevran
  • Thieux
  • Tremblay-en-France
  • Vaujours
  • Villeneuve-sous-Dammartin
  • Villeparisis
  • Villepinte

Votre forfait Navigo

Pour être remboursé, vous devez avoir détenu en 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :

  • Navigo Annuel, y compris tarification Senior
  • Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
  • Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
  • imagine R Etudiant et imagine R Scolaire

Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.

Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2022

  • févr.
  • avr.
  • juin
  • juil.
  • août
  • sept.
  • oct.
  • nov.
  • déc.

Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 9 mois sur l’axe du RER B Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye en 2022. Vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait parmi les mois concernés (Février, Avril, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2022) pour être éligible à un remboursement.

Montants remboursés

Compte tenu des 9 mois de ponctualité inférieure à 80% de cet axe en 2022 le montant du remboursement total correspond à :

  • un demi-mois de forfait Navigo si vous avez détenu entre 3 et 5 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus
  • un mois de forfait Navigo si vous avez détenu entre 6 et 9 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus

Le montant varie selon le type du dernier forfait que vous avez acheté parmi les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80%. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.

Type de forfait détenuEntre 3 et 5 mois *Entre 6 et 9 mois *
Navigo Annuel et Mois - Zone 1-537,60 €75,20 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 2-334,10 €68,20 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 3-433,40 €66,80 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 4-532,60 €65,20 €
Réduction 50% - Zone 1-518,80 €37,60 €
Réduction 50% - Zone 2-317,15 €34,30 €
Réduction 50% - Zone 3-416,70 €33,40 €
Réduction 50% - Zone 4-516,30 €32,60 €
Solidarité 75% - Zones 1-59,40 €18,80 €
Solidarité 75% - Zones 2-38,58 €17,15 €
Solidarité 75% - Zones 3-48,35 €16,70 €
Solidarité 75% - Zones 4-58,15 €16,30 €
Sénior18,80 €37,60 €
imagine R - Étudiant19,00 €38,00 €
imagine R - Scolaire19,00 €38,00 €

*détenus dans les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% sur l'axe concerné

Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59

Voir la FAQ dédiée