Remboursement lié à la ponctualité en 2022, RER B Sud - RATP
Robinson / Bourg-la-Reine, RER B
⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.
Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.
Votre adresse
La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à l’axe Robinson / Bourg-la-Reine. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une d’entre elle en 2022 :
- Bourg-la-Reine
- Châtenay-Malabry
- Fontenay-aux-Roses
- Le Plessis-Robinson
- L'Haÿ-les-Roses
- Sceaux
Votre forfait Navigo
Pour être remboursé, vous devez avoir détenu en 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :
- Navigo Annuel, y compris tarification Senior
- Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
- Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
- imagine R Etudiant et imagine R Scolaire
Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2022
- juil.
- oct.
- déc.
Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 3 mois sur l’axe du RER B Robinson / Bourg-la-Reine. Vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait parmi les mois concernés (Juillet, Octobre, Décembre 2022) pour être éligible à un remboursement.
Montants remboursés
Compte tenu des 3 mois de ponctualité inférieure à 80% de cet axe en 2022, le montant du remboursement total correspond à un demi-mois de forfait Navigo si vous avez détenu 3 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus.
Le montant varie selon le type du forfait que vous avez acheté en décembre 2022. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.
|Type de forfait détenu
|entre 3 et 5 mois*
|Navigo Annuel et Mois - Zone 1-5
|42,05 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 2-3
|38,35 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 3-4
|37,35 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 4-5
|36,45 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-2
|21,03 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-3
|19,18 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-4
|18,68 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-5
|18,23 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-5
|10,50 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-3
|9,60 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-4
|9,35 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-5
|9,10 €
|Navigo Annuel Tarification Senior
|21,03 €
|imagine R - Étudiant
|20,28 €
|imagine R -Scolaire
|20,28 €
*détenus dans les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% sur l'axe concerné
Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59