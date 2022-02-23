Remboursement lié à la ponctualité en 2022, RER B Sud - RATP

RERligne B

Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux, RER B

Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.

⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.

Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.

Votre adresse

La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à l’axe Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une d’entre elle en 2022 :

  • Antony
  • Ballainvilliers
  • Bièvres
  • Boullay-les-Troux
  • Bourg-la-Reine
  • Briis-sous-Forges
  • Bures-sur-Yvette
  • Cernay-la-Ville
  • Champlan
  • Châteaufort
  • Châtenay-Malabry
  • Chevreuse
  • Chilly-Mazarin
  • Choisel
  • Dampierre-en-Yvelines
  • Fresnes
  • Gif-sur-Yvette
  • Gometz-la-Ville
  • Gometz-le-Châtel
  • Igny
  • Janvry
  • La Ville-du-Bois
  • Les Molières
  • Les Ulis
  • L'Haÿ-les-Roses
  • Limours
  • Longjumeau
  • Magny-les-Hameaux
  • Massy
  • Milon-la-Chapelle
  • Morangis
  • Nozay
  • Orsay
  • Palaiseau
  • Pecqueuse
  • Saclay
  • Saint-Aubin
  • Saint-Forget
  • Saint-Jean-de-Beauregard
  • Saint-Lambert
  • Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  • Saulx-les-Chartreux
  • Sceaux
  • Senlisse
  • Toussus-le-Noble
  • Vauhallan
  • Verrières-le-Buisson
  • Villebon-sur-Yvette
  • Villejust
  • Villiers-le-Bâcle
  • Wissous

Votre forfait Navigo

Pour être remboursé, vous devez avoir détenu en 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :

  • Navigo Annuel, y compris tarification Senior
  • Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
  • Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
  • imagine R Etudiant et imagine R Scolaire

Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.

Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2022

  • juin
  • juil.
  • sept.
  • oct.
  • nov.
  • déc.

Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 6 mois sur l’axe du RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait parmi les mois concernés (Juin, Juillet, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2022) pour être éligible à un remboursement.

Montants remboursés

Compte tenu des 6 mois de ponctualité inférieure à 80% de cet axe en 2022 le montant du remboursement total correspond à :

  • un demi-mois de forfait Navigo si vous avez détenu entre 3 et 5 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus
  • un mois de forfait Navigo si vous avez détenu 6 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus

Le montant varie selon le type du dernier forfait que vous avez acheté parmi les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80%. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.

Type de forfait détenuEntre 3 et 5 mois*6 mois*
Navigo Annuel et Mois - Zone 1-537,60 €75,20 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 2-334,10 €68,20 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 3-433,40 €66,80 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 4-532,60 €65,20 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-518,80 €37,60 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-317,15 €34,30 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-416,70 €33,40 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-516,30 €32,60 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-59,40 €18,80 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-38,58 €17,15 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-48,35 €16,70 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-58,15 €16,30 €
Navigo Annuel Tarification Senior18,80 €37,60 €
imagine R - Étudiant19,00 €38,00 €
imagine R - Scolaire19,00 €38,00 €

*détenus dans les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% sur l'axe concerné.

Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59

