Remboursement lié à la ponctualité en 2022, RER B Sud - RATP

Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.
⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.
Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.
La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à l’axe Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une d’entre elle en 2022 :
- Antony
- Ballainvilliers
- Bièvres
- Boullay-les-Troux
- Bourg-la-Reine
- Briis-sous-Forges
- Bures-sur-Yvette
- Cernay-la-Ville
- Champlan
- Châteaufort
- Châtenay-Malabry
- Chevreuse
- Chilly-Mazarin
- Choisel
- Dampierre-en-Yvelines
- Fresnes
- Gif-sur-Yvette
- Gometz-la-Ville
- Gometz-le-Châtel
- Igny
- Janvry
- La Ville-du-Bois
- Les Molières
- Les Ulis
- L'Haÿ-les-Roses
- Limours
- Longjumeau
- Magny-les-Hameaux
- Massy
- Milon-la-Chapelle
- Morangis
- Nozay
- Orsay
- Palaiseau
- Pecqueuse
- Saclay
- Saint-Aubin
- Saint-Forget
- Saint-Jean-de-Beauregard
- Saint-Lambert
- Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Saulx-les-Chartreux
- Sceaux
- Senlisse
- Toussus-le-Noble
- Vauhallan
- Verrières-le-Buisson
- Villebon-sur-Yvette
- Villejust
- Villiers-le-Bâcle
- Wissous
Pour être remboursé, vous devez avoir détenu en 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :
- Navigo Annuel, y compris tarification Senior
- Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
- Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
- imagine R Etudiant et imagine R Scolaire
Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2022
- juin
- juil.
- sept.
- oct.
- nov.
- déc.
Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 6 mois sur l’axe du RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse / Parc de Sceaux. Vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait parmi les mois concernés (Juin, Juillet, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2022) pour être éligible à un remboursement.
Montants remboursés
Compte tenu des 6 mois de ponctualité inférieure à 80% de cet axe en 2022 le montant du remboursement total correspond à :
- un demi-mois de forfait Navigo si vous avez détenu entre 3 et 5 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus
- un mois de forfait Navigo si vous avez détenu 6 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus
Le montant varie selon le type du dernier forfait que vous avez acheté parmi les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80%. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.
|Type de forfait détenu
|Entre 3 et 5 mois*
|6 mois*
|Navigo Annuel et Mois - Zone 1-5
|37,60 €
|75,20 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 2-3
|34,10 €
|68,20 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 3-4
|33,40 €
|66,80 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 4-5
|32,60 €
|65,20 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-5
|18,80 €
|37,60 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-3
|17,15 €
|34,30 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-4
|16,70 €
|33,40 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-5
|16,30 €
|32,60 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-5
|9,40 €
|18,80 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-3
|8,58 €
|17,15 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-4
|8,35 €
|16,70 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-5
|8,15 €
|16,30 €
|Navigo Annuel Tarification Senior
|18,80 €
|37,60 €
|imagine R - Étudiant
|19,00 €
|38,00 €
|imagine R - Scolaire
|19,00 €
|38,00 €
*détenus dans les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% sur l'axe concerné.
Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59