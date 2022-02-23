Remboursement lié à la ponctualité en 2022, RER D - Transilien SNCF Voyageurs
Goussainville / Creil, RER D
Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.
⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.
Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.
Votre adresse
La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à l’axe Goussainville / Creil. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une des communes suivantes en 2022 :
- Bellefontaine
- Bouqueval
- Chantilly
- Châtenay-en-France
- Chennevières-lès-Louvres
- Coye-la-Forêt
- Creil
- Écouen
- Épiais-lès-Louvres
- Fontenay-en-Parisis
- Fosses
- Gonesse
- Goussainville
- Gouvieux
- Jagny-sous-Bois
- La Chapelle-en-Serval
- Lamorlaye
- Lassy
- Le Mesnil-Aubry
- Le Plessis-Gassot
- Le Plessis-Luzarches
- Louvres
- Mareil-en-France
- Marly-la-Ville
- Mauregard
- Montataire
- Moussy-le-Neuf
- Nogent-sur-Oise
- Orry-la-Ville
- Pontarmé
- Puiseux-en-France
- Roissy-en-France
- Saint-Maximin
- Saint-Witz
- Survilliers
- Thiers-sur-Thève
- Thillay
- Thiverny
- Vaudherland
- Vémars
- Verneuil-en-Halatte
- Villeron
- Villers-Saint-Paul
- Villiers-le-Bel
- Vineuil-Saint-Firmin
Votre forfait Navigo
Pour être remboursé, vous devez avoir détenu en 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :
- Navigo Annuel, y compris tarification Senior
- Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
- Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
- imagine R Etudiant et imagine R Scolaire
Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2022
- juil.
- sept.
- nov.
Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 3 mois sur l’axe du RER D Goussainville / Creil en 2022. Vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait pour les 3 mois concernés (Juillet, Septembre, Novembre 2022) pour être éligible à un remboursement.
Montants remboursés
Compte tenu des 3 mois de ponctualité inférieure à 80% de cet axe en 2022 le montant du remboursement total correspond à un demi-mois de forfait Navigo si vous avez détenu 3 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus.
Le montant varie selon le type du forfait que vous avez acheté en novembre 2022. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.
|Type de forfait détenu
|entre 3 et 5 mois*
|Navigo Annuel et Mois - Zone 1-5
|42,05 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 2-3
|38,35 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 3-4
|37,35 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 4-5
|36,45 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-2
|21,03 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-3
|19,18 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-4
|18,68 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-5
|18,23 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-5
|10,50 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-3
|9,60 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-4
|9,35 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-5
|9,10 €
|Navigo Annuel Tarification Senior
|21,03 €
|imagine R - Étudiant
|20,28 €
|imagine R -Scolaire
|20,28 €
*détenus dans les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% sur l'axe concerné
Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59