Remboursement lié à la ponctualité en 2022, RER D - Transilien SNCF Voyageurs

⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.

Pour toute toute question relative à cette campagne de remboursement qui est désormais close, rendez-vous sur la FAQ dédiée.

Votre adresse

La liste suivante indique les communes qui sont rattachées à l’axe Goussainville / Creil. Vous devez avoir habité, travaillé ou étudié dans l’une des communes suivantes en 2022 :

  • Bellefontaine
  • Bouqueval
  • Chantilly
  • Châtenay-en-France
  • Chennevières-lès-Louvres
  • Coye-la-Forêt
  • Creil
  • Écouen
  • Épiais-lès-Louvres
  • Fontenay-en-Parisis
  • Fosses
  • Gonesse
  • Goussainville
  • Gouvieux
  • Jagny-sous-Bois
  • La Chapelle-en-Serval
  • Lamorlaye
  • Lassy
  • Le Mesnil-Aubry
  • Le Plessis-Gassot
  • Le Plessis-Luzarches
  • Louvres
  • Mareil-en-France
  • Marly-la-Ville
  • Mauregard
  • Montataire
  • Moussy-le-Neuf
  • Nogent-sur-Oise
  • Orry-la-Ville
  • Pontarmé
  • Puiseux-en-France
  • Roissy-en-France
  • Saint-Maximin
  • Saint-Witz
  • Survilliers
  • Thiers-sur-Thève
  • Thillay
  • Thiverny
  • Vaudherland
  • Vémars
  • Verneuil-en-Halatte
  • Villeron
  • Villers-Saint-Paul
  • Villiers-le-Bel
  • Vineuil-Saint-Firmin

Votre forfait Navigo

Pour être remboursé, vous devez avoir détenu en 2022 des forfaits éligibles au remboursement, à savoir :

  • Navigo Annuel, y compris tarification Senior
  • Navigo Mois y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
  • Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
  • imagine R Etudiant et imagine R Scolaire

Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.

Les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% en 2022

  • juil.
  • sept.
  • nov.

Le taux de ponctualité a été inférieur à 80% durant 3 mois sur l’axe du RER D Goussainville / Creil en 2022. Vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait pour les 3 mois concernés (Juillet, Septembre, Novembre 2022) pour être éligible à un remboursement.

Montants remboursés

Compte tenu des 3 mois de ponctualité inférieure à 80% de cet axe en 2022 le montant du remboursement total correspond à un demi-mois de forfait Navigo si vous avez détenu 3 mensualités de forfait parmi les mois indiqués ci-dessus.

Le montant varie selon le type du forfait que vous avez acheté en novembre 2022. A titre indicatif, le tableau suivant vous donne les montants qui pourront être remboursés.

Type de forfait détenuentre 3 et 5 mois*
Navigo Annuel et Mois - Zone 1-542,05 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 2-338,35 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 3-437,35 €
Navigo Annuel et Mois - Zone 4-536,45 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-221,03 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-319,18 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-418,68 €
Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-518,23 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-510,50 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-39,60 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-49,35 €
Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-59,10 €
Navigo Annuel Tarification Senior21,03 €
imagine R - Étudiant20,28 €
imagine R -Scolaire20,28 €

*détenus dans les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80% sur l'axe concerné

Date limite du dépôt de la demande : 20 avril 2023 à 23h59

Voir la FAQ dédiée