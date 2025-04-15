Ponctualité 2024 - Axe Aulnay-sous-Bois / Aéroport CDG 2-TGV
Opération terminée : il n'est plus possible de déposer une demande.
Si vous avez effectué une demande de remboursement dans le cadre de cette campagne, vous pouvez en suivre l’avancement depuis la page de suivi de vos remboursements.
Pour toute question, consultez la FAQ dédiée.
L’axe Aulnay-sous-Bois / Aéroport CDG 2-TGV du RER B, opéré par Transilien SNCF Voyageurs pour le compte d'Île-de-France Mobilités, a enregistré une ponctualité inférieure à 80% pendant 3 mois en 2024, ouvrant droit à un remboursement.
Pour en bénéficier, vous devez remplir deux conditions :
- Votre domicile, lieu de travail ou d’études doit être situé dans l’une des communes desservies par cet axe.
- Vous devez avoir détenu un forfait Navigo éligible (mensuel ou annuel) sur les mois concernés.
Pour faire une demande de remboursement, vous devez vous connecter ou créer un compte Île-de-France Mobilités Connect.
Votre adresse
Voici la liste des communes rattachées à l’axe Aulnay-sous-Bois / Aéroport CDG 2-TGV. Pour être éligible, vous devez avoir résidé, travaillé ou étudié dans l’une d’elles en 2024.
- Aulnay-sous-Bois
- Chennevières-lès-Louvres
- Épiais-lès-Louvres
- Le Mesnil-Amelot
- Louvres
- Mauregard
- Mitry-Mory
- Moussy-le-Neuf
- Moussy-le-Vieux
- Roissy-en-France
- Sevran
- Tremblay-en-France
- Vémars
- Villeneuve-sous-Dammartin
- Villepinte
- Villeron
Si vous avez déjà un compte Île-de-France Mobilités Connect, assurez-vous que votre adresse est à jour dans votre espace personnel.
Si vous avez déménagé, travaillé ou étudié dans l’une de ces communes, un justificatif sera requis à la fin de votre demande.
Votre forfait Navigo
Pour être remboursé, vous devez avoir détenu un forfait éligible en 2024, parmi les suivants :
- Navigo Annuel, y compris la tarification Senior
- Navigo Mois, y compris sur passe Découverte et sur Smartphone
- Forfait Mois Réduction 50% et Mois Solidarité 75%
- imagine R Etudiant et imagine R Scolaire
Les autres types de forfaits ou titres unitaires ne sont pas éligibles et ne peuvent donner lieu à un remboursement.
Les mois où la ponctualité a été inférieure à 80% en 2024
- févr.
- juin
- déc.
Pour être éligible à un remboursement, vous devez avoir détenu un forfait Navigo éligible durant les 3 mois de 2024 où la ponctualité de l’axe a été inférieure à 80%.
Montants remboursés
En raison de 3 mois de ponctualité inférieure à 80 % sur cet axe en 2024, vous pouvez bénéficier d’un remboursement équivalent à un demi-mois de forfait Navigo, à condition d’avoir détenu au moins 3 mensualités durant les mois concernés.
À titre indicatif, le tableau ci-dessous présente les montants pouvant être remboursés.
|Type de forfait détenu
|entre 3 et 5 mois*
|Navigo Annuel et Mois - Zone 1-5
|43,20 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 2-3
|39,40 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 3-4
|38,40 €
|Navigo Annuel et Mois - Zone 4-5
|37,40 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 1-2
|21,60 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 2-3
|19,70 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 3-4
|19,20 €
|Navigo Mois - Réduction 50% - Zone 4-5
|18,70 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 1-5
|10,80 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 2-3
|9,85 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 3-4
|9,60 €
|Navigo Mois - Solidarité 75% - Zones 4-5
|9,35 €
|Navigo Annuel Tarification Senior
|21,60 €
|imagine R - Étudiant
|20,80 €
|imagine R -Scolaire
|20,80 €
*détenus parmi les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80%.
Vous avez un doute sur votre éligibilité ? Lancez votre demande de remboursement : elle sera évaluée étape par étape.
Le montant remboursé est calculé automatiquement et affiché en temps réel tout au long du processus.
Date limite de dépôt : 15 avril 2025 à 23h59