Nos bons plans durables pour une rentrée qui roule en Île-de-France

Cette année encore, Île-de-France Mobilités est à vos côtés pour la rentrée ! Et ça tombe bien, car pour faire attention à la planète et au porte-monnaie, nous avons des solutions.

Abonnements malins, services gain de budget et de CO2, aide à l'achat ou inspirations culture et nature tout près de chez vous : en transports en commun, à vélo et même en voiture, on s'engage au quotidien pour, tous ensemble, mieux vivre l'Île-de-France.

 

Traverser l'Île-de-France pour 4 euros*

Pour le travail, pour se balader le weekend, pour aller voir vos parents, pour découvrir, tout simplement...

Parce qu'on a tous besoin, au quotidien ou de temps en temps, de circuler aux quatre coins de l'Île-de-France, Île-de-France Mobilités s'engage pour que vos déplacements, même d'un bout à l'autre de la région, vous coûtent 4 euros maximum*. On vous embarque ?

* Tarif valable pour tout billet origine-destination vendu au carnet. Le tarif à l’unité est 5€. Les billets origine-destination au départ ou à destination de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ne sont pas soumis à ces tarifs

Senior, junior : abonnements à petit prix

Pour se déplacer en illimité partout en Île-de-France, découvrez nos forfaits malins !

Navigo Annuel Senior à 37,60 €/mois, pour les voyageurs de 62 ans et plus*, et forfait imagine R Junior à seulement 24 €/an pour les enfants de moins de 11 ans au 31 décembre (quant aux enfants de moins de 4 ans, ils ne payent pas) : circulez autant que vous voulez, on s'occupe du reste !

*Ce tarif n’inclut pas les frais de dossier pour les nouvelles souscriptions (7,60 €).

Ma voiture, mais en mieux

Pratiquer l'autopartage pour profiter d'un véhicule quand bon vous semble ? Optimiser vos déplacements grâce au covoiturage ? Ou même... stationner à la gare sans rien payer ?

En voiture aussi, on peut faire des économies tout en préservant l'environnement. On vous dit comment.

À vélo !

À Véligo, sur votre vélo perso, ou au fil des rues sur un vélo en libre-service : l'Île-de-France est encore plus belle quand on la parcourt à bicyclette !

Aide à l'achat, location longue durée, parking offert et toute une foule de services pour vous accompagner : chez Île-de-France Mobilités, on se met en quatre pour qu'à vélo, tout soit carré.

Cultiver sa curiosité

Le saviez-vous ? Vos passes Navigo et imagine R sont de vrais passes pour la culture !

Expos, châteaux, jardins magnifiques, balades inspirantes... Embarquez avec nous pour des visites extraordinaires, profitez d'avantages exclusifs et fabriquez-vous de jolis souvenirs, aux quatre coins de l'Île-de-France.

