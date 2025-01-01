Nos bons plans durables pour une rentrée qui roule en Île-de-France

Pour le travail, pour se balader le weekend, pour aller voir vos parents, pour découvrir, tout simplement...

Parce qu'on a tous besoin, au quotidien ou de temps en temps, de circuler aux quatre coins de l'Île-de-France, Île-de-France Mobilités s'engage pour que vos déplacements, même d'un bout à l'autre de la région, vous coûtent 4 euros maximum*. On vous embarque ?

* Tarif valable pour tout billet origine-destination vendu au carnet. Le tarif à l’unité est 5€. Les billets origine-destination au départ ou à destination de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ne sont pas soumis à ces tarifs