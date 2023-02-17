Similar news

From March 6, 2023, the service to the Lycée Evariste Galois and the Collège Colette is changing!

From 6 March 2023, to ensure better service and to better match the organisation of classes at the Lycée Évariste Galois and Collège Colette, the timetables of your S2, S7, 502 and 503 lines are changing.

  • Wednesday A new race is now scheduled from the Lycée Évariste Galois: 5:50 p.m.
  • Wednesdays
    The dubbing from Collège Colette / Lycée Évariste Galois at 12:50 p.m. is removed
  • Wednesday
    The race starting from Collège Colette / Lycée Évariste Galois at 10:40 am is postponed to 11:40 am
    The race starting from Collège Colette / Lycée Évariste Galois at 1:40 p.m. is cancelled
    4 new races are now scheduled from Collège Colette / Lycée Évariste Galois: 2:50 p.m., 3:50 p.m., 4:50 p.m. and 5:50 p.m
  • Saturday
    The race starting from the Boulevard de Bezons at 7:50 am is brought forward to 7:40 am
    The race from Collège Colette / Lycée Évariste Galois at 11:45 am is brought forward to 10:40 am

Find the timetables for your lines

Line S2 - Timetable

 -  1.1 MB

Line S7 - Timetable

 -  731.5 KB

Lines 501-502-503 - Timetable

 -  1.7 MB

