Similar news

- Wednesday A new race is now scheduled from the Lycée Évariste Galois: 5:50 p.m.
- Wednesdays
The dubbing from Collège Colette / Lycée Évariste Galois at 12:50 p.m. is removed
- Wednesday
The race starting from Collège Colette / Lycée Évariste Galois at 10:40 am is postponed to 11:40 am
The race starting from Collège Colette / Lycée Évariste Galois at 1:40 p.m. is cancelled
4 new races are now scheduled from Collège Colette / Lycée Évariste Galois: 2:50 p.m., 3:50 p.m., 4:50 p.m. and 5:50 p.m
- Saturday
The race starting from the Boulevard de Bezons at 7:50 am is brought forward to 7:40 am
The race from Collège Colette / Lycée Évariste Galois at 11:45 am is brought forward to 10:40 am