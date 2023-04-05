Similar news

Service to schools by municipality:
Achères
- Louise Weiss High School: line 6572
Andrésy
- Collège Saint-Exupéry: lines 6540, 6574
Aubergenville
- Van Gogh High School: lines 6523, 6580
Carrières-sous-Poissy
- Collège Claude Monet: lines 6502, 6531
- Flora Tristan College: lines 6501, 6531
Chambourcy
- Collège André Derain: lines 6502, 6570, 6582
Chanteloup-les-Vignes
- Magellan College: lines 6502, 6532, 6541
- Collège René Cassin: lines 6502, 6541, 6572
Ecquevilly
- Collège Léonard de Vinci: lines 6511, 6573, 6580
Gaillon-sur-Montcient
- Collège de la Montcient: line 6522
Les Mureaux
- Jean Vilar College: line 6506
- Jules Verne College: lines 6506, 6522, 6561, 6562, 6581
- Paul Verlaine College: line 6543
- Lycée François Villon: lines 6522, 6558, 6561, 6562, 6573, 6580, 6581
- Lycée Jacques Vaucanson: lines 6506, 6522, 6523, 6561, 6562, 6581
Meulan-en-Yvelines
- Collège Henri IV: lines 6521, 6533, 6560, 6562
- Collège Mercier Saint-Paul: lines 6511, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6533, 6560, 6561, 6562
Poissy
- Collège Jean Jaurès: lines 6501, 6502, 6503, 6534, 6542, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6559, 6563, 6568, 6571
- Collège Les Grands Champs: lines 6502, 6503, 6534, 6554, 6571
- Institution Notre-Dame: lines 6502, 6503, 6534, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6565, 6567, 6571
- Lycée Adrienne Bolland: lines 6503, 6505, 6555
- Lycée Charles de Gaulle: lines 6536, 6543
- Cité scolaire Le Corbusier: lines 6503, 6534, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6563, 6565, 6567, 6568, 6571, 7809.
- Saint-Germain-en-Laye
- Claude Debussy College: lines 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège Marcel Roby: lines 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Jean-Baptiste Poquelin: lines 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Jeanne d'Albret: lines 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Saint Thomas de Villeneuve: lines 6501, 6542, 6570, 6577
- Saint Erembert School-College-High School: lines 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège-Lycée Saint Augustin: lines 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège les Hauts Grillets: lines 6559, 6567, 6570
- Lycée Léonard de Vinci: lines 6559, 6567, 6570
- Lycée International: lines 6559, 6567, 6570
- Institut Notre-Dame: lines 6559, 6567, 6570
Triel-sur-Seine
- Collège Les Châtelaines: lines 6510, 6541, 6564, 6572
Verneuil-sur-Seine
- Jean Zay College: lines 6513, 6566
- Notre-Dame Les Oiseaux Establishment: lines 6513, 6518, 6524, 6566, 6569, 6572, 6575, 6576, 6578, 6579
Vernouillet
- Collège Émile Zola: 6514, 6515, 6575