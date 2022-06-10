Can I add other passes to my Navigo pass?
Your Navigo pass can accommodate several transport tickets according to your choice, only if they are in all zones. In addition to your Navigo Liberté + contract, you can subscribe to the following all-zone passes:
- Navigo Day
- Navigo Month and Week
- Navigo Solidarity week or month
- Free Navigo
- Amethyst
CAREFUL:
You must cancel your Navigo Liberté + contract or take a new Navigo pass to load a non-all-zone ticket.
You cannot load the Navigo imagine R and Navigo Annual passes onto your Navigo pass.