Perspectives

View of the Carnot station in Fontenay-sous-Bois © Ile-de-France Mobilités / EGIS

View of the Place du Général Leclerc in Perreux-sur-Marne © Ile-de-France Mobilités / EGIS

View of the Boulevard d'Alsace-Lorraine in Perreux-sur-Marne © Ile-de-France Mobilités / EGIS

View of the Neuilly-Plaisance RER station from Boulevard Gallieni © Ile-de-France Mobilités / EGIS

Intended view of the Place de la Résistance © Ile-de-France Mobilités / EGIS

View of intent at the Pointe de Gournay station on Avenue Jean-Jaurès, in Neuilly-sur-Marne © Ile-de-France Mobilités / EGIS

View of intent at the Foch/de Gaulle crossroads, Rue du Port (entrance to Chelles) © Ile-de-France Mobilités / EGIS

View of Foch station, on Avenue du Maréchal Foch in Chelles © Ile-de-France Mobilités / EGIS

Intent view of the Maison Blanche station, avenue Jean Jaurès in Neuilly-sur-Marne © Ile-de-France Mobilités / EGIS