Líneas dedicadas al coche compartido para tus viajes en Île-de-France

Desde 2017, Île-de-France Mobilités ha estado invirtiendo en el desarrollo del coche compartido

Fomentar que los residentes de Île-de-France elijan una movilidad más responsable requiere el desarrollo de un transporte público más cómodo y accesible y la transformación de nuestra relación con el coche, haciéndolo, juntos, más ecológico.

Para ello, y para facilitar el acceso al transporte público para los residentes de Île-de-France que están más alejados de ella, Île-de-France Mobilités está invirtiendo en el desarrollo del coche compartido con, en 2023, 2 millones de viajes subvencionados.