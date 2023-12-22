Líneas dedicadas al coche compartido para tus viajes en Île-de-France
¿Lo sabías? 900.000 personas usan el coche compartido cada día para ir al trabajo.
Bueno para el bolsillo, para ahorrar tiempo y para el planeta, el coche compartido es una de las soluciones de movilidad preferidas por los residentes de Île-de-France, además del transporte público.
Desde 2017, Île-de-France Mobilités ha estado invirtiendo en el desarrollo del coche compartido
Fomentar que los residentes de Île-de-France elijan una movilidad más responsable requiere el desarrollo de un transporte público más cómodo y accesible y la transformación de nuestra relación con el coche, haciéndolo, juntos, más ecológico.
Para ello, y para facilitar el acceso al transporte público para los residentes de Île-de-France que están más alejados de ella, Île-de-France Mobilités está invirtiendo en el desarrollo del coche compartido con, en 2023, 2 millones de viajes subvencionados.
El coche compartido sigue desarrollándose en Île-de-France con...
Nuevas líneas dedicadas al carpool y una aplicación exclusiva
A partir de 2025, las líneas dedicadas al coche compartido permitirán a los residentes de Île-de-France, especialmente en los suburbios metropolitanos, acceder fácilmente a su lugar de trabajo, transporte público o a las principales estaciones de tren de la zona.
¿Qué es una línea de coche compartido?
Viajes en coche, reservables en una app, para compartir con otros residentes de Île-de-France en rutas predefinidas y conectarse a la red de transporte público de Île-de-France.
Una app para reservar todos tus viajes
Para reservar sus viajes, los residentes de Île-de-France tienen una solicitud en los colores de Île-de-France Mobilités "Lignes de covoiturage IDFM"disponible para descargar en iOS y Android a partir del 28 de abril de 2025.
Reunamos lo que va en la misma dirección: las otras iniciativas para el coche compartido en Île-de-France
- Se ofrecen 2 viajes* al día para los suscriptores*. Y en tiempos de interrupción del transporte, se ofrece coche compartido gratuito a todos los residentes de Île-de-France, sean abonados o no
- 1 bono, pagado al conductor, que puede llegar hasta 3 euros por pasajero en un día normal, y 4,50 euros durante periodos de huelga o picos de contaminación,
- 3 aplicaciones de coche compartido asociadas : Blablacar Daily, Mobicoop y Karos
- Hasta 150 euros/mes y 1.800 euros de ahorro anual para un empleado que comparte coche.
*Navigo Month, Navigo Annual, Navigo Senior, Navigo Solidarity (75 y 50%), Navigo Solidarité Gratuit, Imagine R y Amethyst.
*Los viajes gratuitos deben respetar una zona de 30 km en Île-de-France.
**Este sistema está sujeto a la decisión del Departamento de Île-de-France o de la prefectura, y serás notificado por el operador de coche compartido.