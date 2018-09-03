133 proyectos para ampliaciones o nuevas líneas en Île-de-France

Para 2022, 13 proyectos de ampliaciones o nuevas líneas de tren, metro y tranvía verán la luz. En cuanto a los autobuses, se planifican 120 nuevos proyectos para 2018.

Una nueva línea de metro (línea 15 Sur) y 4 líneas extendidas (4, 11, 12 y 14)

(línea 15 Sur) y (4, 11, 12 y 14) 4 nuevas líneas de tranvía (9, 10, 12 y 13) y 3 líneas ampliadas (1, 4 y 3b)

(9, 10, 12 y 13) y (1, 4 y 3b) Una línea RER extendida (RER E al oeste)

(RER E al oeste) Se están estudiando 120 proyectos para nuevos servicios de autobús para su implementación en 2018

Descubre más: ¡Una red de transporte que está creciendo!

Notas de prensa: