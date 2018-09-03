133 proyectos para ampliaciones o nuevas líneas en Île-de-France

Visual para la campaña Trabaja para ampliar nuevas líneas de transporte
Ampliación de nuevas líneas de transporte en Île-de-France

133 proyectos para la ampliación o renovación de líneas de tren, metro, tranvía y autobús

Para 2022, 13 proyectos de ampliaciones o nuevas líneas de tren, metro y tranvía verán la luz. En cuanto a los autobuses, se planifican 120 nuevos proyectos para 2018.

  • Una nueva línea de metro (línea 15 Sur) y 4 líneas extendidas (4, 11, 12 y 14)
  • 4 nuevas líneas de tranvía (9, 10, 12 y 13) y 3 líneas ampliadas (1, 4 y 3b)
  • Una línea RER extendida (RER E al oeste)
  • Se están estudiando 120 proyectos para nuevos servicios de autobús para su implementación en 2018

 

