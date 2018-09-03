133 proyectos para ampliaciones o nuevas líneas en Île-de-France
133 proyectos para la ampliación o renovación de líneas de tren, metro, tranvía y autobús
Para 2022, 13 proyectos de ampliaciones o nuevas líneas de tren, metro y tranvía verán la luz. En cuanto a los autobuses, se planifican 120 nuevos proyectos para 2018.
- Una nueva línea de metro (línea 15 Sur) y 4 líneas extendidas (4, 11, 12 y 14)
- 4 nuevas líneas de tranvía (9, 10, 12 y 13) y 3 líneas ampliadas (1, 4 y 3b)
- Una línea RER extendida (RER E al oeste)
- Se están estudiando 120 proyectos para nuevos servicios de autobús para su implementación en 2018
