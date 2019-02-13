1500 plazas de aparcamiento ofrecidas a los suscriptores de Navigo en instalaciones de Park & Ride
"En las afueras, muchos residentes de Île-de-France no tienen elección: tienen que coger el coche para desplazarse. Quiero ofrecerles soluciones concretas y económicas para facilitarles la vida. Por ello, he decidido ofrecer suscripciones a plazas de aparcamiento etiquetadas como Park & Ride en las proximidades de las estaciones. Al dar prioridad a los poseedores de un pase anual Navigo, mi objetivo es animar a la gente a usar el transporte público a largo plazo, para ahorrar tiempo, energía y dinero, ahorrando unos 40 € al mes para acceder a un lugar garantizado. Valérie Pécresse, presidenta de la región, presidenta de Île-de-France Mobilités.
550 aparcamientos cerca de estaciones de tren en Île-de-France, 51 aparcamientos y viajes con hasta 18.000 plazas etiquetadas hoy en día. Hasta casi 500 € ahorrados al año.
Las cinco primeras instalaciones Park & Ride en las que se ofrece aparcamiento a los suscriptores de Navigo desde marzo de 2019
Desde el 1 de marzo de 2019, los propietarios de proyectos Park & Ride que lo soliciten podrán aplicar gradualmente el aparcamiento gratuito en sus instalaciones etiquetadas para todos los conductores con un pase Navigo cargado con un pase anual Navigo. Los municipios de Pontoise (95, 1 park-and-ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park-and-ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park-and-ride) y Longueville (77, 1 park-and-ride) ya han acogido con agrado esta nueva oferta de Ile-de-France Mobilités. Por tanto, se ofrecen casi 1.500 plazas a los suscriptores anuales de Navigo disponibles a partir del 1 de marzo de 2019.
Se añadieron las instalaciones de Park & Ride de Louvres (95, 1 park and ride), Montereau (77, 1 park and ride), Chelles (77, 1 park and ride), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 park and ride), Mormant (77, 1 park and ride), Noisy-le Sec (94, 1 park and ride), Boissy-Saint-Léger (94, 1 park and ride) y Sucy-Bonneuil (94, 1 park and ride), elevando el número total de plazas ofrecidas a los residentes de Île-de-France a casi 5000.
Île-de-France Mobilités ha pedido a todas las autoridades locales que gestionan instalaciones de aparcamiento etiquetado que den su opinión sobre este nuevo proyecto y pagará una subvención adicional para financiar esta medida. Se invita a las autoridades locales implicadas a deliberar sobre la implementación de esta nueva fijación de precios.
Suscripción de aparcamiento ofrecida por Île-de-France mobilités. ¿Cómo funciona? ¿Tienes un pase anual Navigo cargado y haces más de 10 entradas/salidas al mes en este aparcamiento? Entonces puedes beneficiarte de esta oferta. Te invitamos a contactar ahora mismo con el responsable de tu aparcamiento para conocer todos los términos y condiciones del reembolso.
Esta nueva disposición representa un coste estimado de 6 millones de euros para el año 2019 en forma de una subvención otorgada por Île-de-France Mobilités.
Aumentando el número de plazas Park & Ride cerca de las estaciones de tren, el objetivo de Île-de-France Mobilités es animar a los residentes de Île-de-France a utilizar el transporte público, proporcionándoles una solución sencilla, garantizada y segura para aparcar sus coches. Las instalaciones de aparcamiento y transporte están equipadas con un sistema de seguridad completo (dispositivos antiintrusión, aparcamiento ilegal, videovigilancia), espacios reservados para personas con movilidad reducida, vehículos de dos ruedas, coche compartido y coches compartidos, y puntos de carga para vehículos eléctricos.
Más de 9.800 espacios en los suburbios periféricos ya han sido financiados con los 10.000 espacios adicionales anunciados para 2021, para una inversión de más de 78 millones de euros, de los cuales el 70% está financiado por Île-de-France Mobilités.
Más información sobre las instalaciones de Park & Ride en Île-de-France: