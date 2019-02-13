1500 plazas de aparcamiento ofrecidas a los suscriptores de Navigo en instalaciones de Park & Ride

Las cinco primeras instalaciones Park & Ride en las que se ofrece aparcamiento a los suscriptores de Navigo desde marzo de 2019

Desde el 1 de marzo de 2019, los propietarios de proyectos Park & Ride que lo soliciten podrán aplicar gradualmente el aparcamiento gratuito en sus instalaciones etiquetadas para todos los conductores con un pase Navigo cargado con un pase anual Navigo. Los municipios de Pontoise (95, 1 park-and-ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park-and-ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park-and-ride) y Longueville (77, 1 park-and-ride) ya han acogido con agrado esta nueva oferta de Ile-de-France Mobilités. Por tanto, se ofrecen casi 1.500 plazas a los suscriptores anuales de Navigo disponibles a partir del 1 de marzo de 2019.

Se añadieron las instalaciones de Park & Ride de Louvres (95, 1 park and ride), Montereau (77, 1 park and ride), Chelles (77, 1 park and ride), Morêt-Veneux-les Sablons (77, 1 park and ride), Mormant (77, 1 park and ride), Noisy-le Sec (94, 1 park and ride), Boissy-Saint-Léger (94, 1 park and ride) y Sucy-Bonneuil (94, 1 park and ride), elevando el número total de plazas ofrecidas a los residentes de Île-de-France a casi 5000.

Île-de-France Mobilités ha pedido a todas las autoridades locales que gestionan instalaciones de aparcamiento etiquetado que den su opinión sobre este nuevo proyecto y pagará una subvención adicional para financiar esta medida. Se invita a las autoridades locales implicadas a deliberar sobre la implementación de esta nueva fijación de precios.