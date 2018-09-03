18.000 plazas de aparcamiento y recorrido en 2018
18.000 plazas disponibles cerca de las estaciones en 2018. Algo nuevo para mejorar tu desplazamiento diario, todo lo que necesitas saber: www.iledefrance-mobilites.fr
Actualmente, se están estudiando 1500 plazas de aparcamiento en las instalaciones de Park & Ride a las puertas de París para facilitar el acceso a la capital y permitir que los residentes de Île-de-France dejen sus coches cerca de estaciones y estaciones de tren. Los espacios Park & Ride están garantizados para los suscriptores a un precio atractivo y cerca de una estación. Con una tarjeta Navigo, un conductor de los suburbios exteriores o interiores pronto podrá suscribirse a un aparcamiento y aparcamiento en las afueras de la capital para completar su viaje en autobús, metro o tranvía.
El plan para las instalaciones de aparcamiento y recorrido previsto en las puertas de París. 1500 espacios potenciales identificados por Île-de-France mobilités. 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 75 París, 94 Val-de-Marne.
Así, Île-de-France Mobilités contribuye a promover la complementariedad entre el coche y el transporte público con soluciones que promueven el desarrollo sostenible
Por ello, se reservan plazas para compartir coche en las instalaciones de Park & Ride.
En 2017, Île-de-France Mobilités también lanzó la operación "Todos juntos para el coche compartido", que ha permitido convertir a muchos residentes de Île-de-France a esta práctica y que se extenderá hasta junio de 2018.
Instalaciones de aparcamiento y transporte para facilitar el aparcamiento en los límites de las estaciones. 550 aparcamientos cerca de estaciones de tren, 51 con la etiqueta Pars relais, 18.000 plazas. Un lugar garantizado para tu coche, espacios limpios y seguros. Acceso con la tarjeta Navigo, recepción e información.
Las cinco primeras instalaciones Park & Ride en las que se ofrece aparcamiento a los suscriptores de Navigo desde marzo de 2019
Desde el 1 de marzo de 2019, los propietarios de proyectos Park & Ride que lo soliciten podrán aplicar gradualmente el aparcamiento gratuito en sus instalaciones etiquetadas para todos los conductores con un pase Navigo cargado con un pase anual Navigo. Los municipios de Pontoise (95, 1 park-and-ride), Bures-sur-Yvette (91, 2 park-and-ride), Souppes-sur-Loing (77, 1 park-and-ride) y Longueville (77, 1 park-and-ride) ya han acogido con agrado esta nueva oferta de Ile-de-France Mobilités. Por tanto, se ofrecerán casi 1.500 asientos a los suscriptores anuales de Navigo disponibles a partir del 1 de marzo de 2019.
Más información en esta página.
