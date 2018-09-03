18.000 plazas de aparcamiento y recorrido en 2018

Así, Île-de-France Mobilités contribuye a promover la complementariedad entre el coche y el transporte público con soluciones que promueven el desarrollo sostenible

Por ello, se reservan plazas para compartir coche en las instalaciones de Park & Ride.

En 2017, Île-de-France Mobilités también lanzó la operación "Todos juntos para el coche compartido", que ha permitido convertir a muchos residentes de Île-de-France a esta práctica y que se extenderá hasta junio de 2018.