Nuevas soluciones para facilitar la movilidad urbana
La prueba de lanzaderas 100% eléctricas autónomas en la Esplanada de la Défense , realizada con Keolis, atrajo a nada menos que a 35.000 pasajeros, seducidos por esta nueva solución para cubrir el primer y último kilómetro donde los autobuses no pueden circular. Este nuevo servicio fue aprobado por unanimidad y el 97% de los usuarios quedaron satisfechos. Este nuevo modo de transporte también se ha probado con la RATP en el Bois de Vincennes desde noviembre y durante 6 meses.
Lanzada en 2017, la operación "Todos juntos para compartir coche" ha convertido a muchos residentes de Île-de-France a esta práctica y se extenderá hasta junio del próximo año. Île-de-France Mobilités desea animar a los residentes de Île-de-France a utilizar esta sencilla solución para sus trayectos cortos y diarios, pagando un bono de 2 € a las plataformas asociadas de la operación por cada viaje compartido realizado en la región.
Para facilitar el aparcamiento seguro y fácil de las bicicletas y animar a los residentes de Île-de-France a dejar sus coches en el garaje, Île-de-France Mobilités continuará desarrollando Véligo en toda la región en 2018para alcanzar 20.000 plazas adicionales de aparcamiento creadas para 2021. 85 taquillas seguras para bicicletas y refugios de acceso libre alrededor de las estaciones ya están en servicio o estarán en servicio en los próximos meses, es decir, 7.000 plazas.