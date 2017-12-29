Nuevas soluciones para facilitar la movilidad urbana

La prueba de lanzaderas 100% eléctricas autónomas en la Esplanada de la Défense , realizada con Keolis, atrajo a nada menos que a 35.000 pasajeros, seducidos por esta nueva solución para cubrir el primer y último kilómetro donde los autobuses no pueden circular. Este nuevo servicio fue aprobado por unanimidad y el 97% de los usuarios quedaron satisfechos. Este nuevo modo de transporte también se ha probado con la RATP en el Bois de Vincennes desde noviembre y durante 6 meses.