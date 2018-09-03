7.000 plazas seguras para tus bicicletas en 2018

Las plazas de Véligo garantizan a los residentes de Île-de-France aparcamiento de calidad para bicicletas, fácilmente identificables, seguros y cerca de las estaciones de tren. La mayoría de las plazas son seguras y accesibles con la tarjeta Navigo, con una suscripción anual de pago (máximo 30 euros).

El desarrollo de Véligo refleja el deseo de Île-de-France Mobilités de hacer las estaciones más agradables, cómodas y respetuosas con el medio ambiente.

Se planifican 141 plazas Véligo (94 de las cuales son seguras) para finales de 2018 (es decir, más de 7.000 plazas).