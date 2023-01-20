Conferencia de Financiación del Transporte Público
La Conferencia de Financiación del Transporte Público 2024-2030 dura todo un día y una multitud de actores del mundo del transporte —expertos, políticos, asociaciones de usuarios— se reúnen para imaginar, innovar, diseñar y reflexionar colectivamente sobre los términos y condiciones de la financiación sostenible de la movilidad colectiva en la región de Île-de-France.
¿Por qué organizar una Conferencia sobre la Financiación del Transporte?
La red de transporte público de la región de Île-de-France es la segunda más densa y la cuarta más extensa del mundo. En los próximos diez años, la red de metro se habrá duplicado en tamaño, con la llegada gradual de las líneas 15, 16, 17 y 18. El RER E llegará hasta Mantes-la-Jolie, la red de tranvías se multiplicará. En cuanto al número de autobuses, será un 20% mayor.
Un desarrollo sin precedentes del transporte público en la región de Île-de-France... lo que requerirá un presupuesto operativo adaptado.
¿Cómo se financia vuestro transporte público?
La financiación del transporte público es un ecosistema plural y crucial que permite a la red modernizarse, ganar precisión, avanzar cada año hacia energías y materiales más sostenibles, mientras ofrece a Île-de-France Mobilités la oportunidad de ofrecer tarifas preferentes y ayudas financieras a los usuarios para que la movilidad sea accesible a todos.
En la agenda de esta primera Conferencia de Financiación del Transporte Público 2024-2030
- Un diagnóstico de los costes operativos de las nuevas líneas y de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
- Diseño de un nuevo modelo de financiación
- El papel social y ecológico de los precios del transporte: desde una perspectiva internacional
- La identificación de posibles nuevos ingresos para Île-de-France Mobilités
- Y la apertura a propuestas políticas gracias a los cuadernos de los actores escritos por los grupos políticos de la Región
Assises du financement: ¡haz tus preguntas directamente a los participantes!
Aunque las Assises du financement reúnen físicamente a un grupo de expertos y cargos electos, están abiertos a todas las preguntas y sugerencias.
¿Tiene alguna propuesta para que el presupuesto del transporte público en la región de Île-de-France sea sostenible?
Compártelo en Twitter, todo el día del 23 de enero, a través del hashtag #AssisesTransportsIDF. Puede presentarse a los participantes, en directo.