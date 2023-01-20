Conferencia de Financiación del Transporte Público

¿Por qué organizar una Conferencia sobre la Financiación del Transporte?

La red de transporte público de la región de Île-de-France es la segunda más densa y la cuarta más extensa del mundo. En los próximos diez años, la red de metro se habrá duplicado en tamaño, con la llegada gradual de las líneas 15, 16, 17 y 18. El RER E llegará hasta Mantes-la-Jolie, la red de tranvías se multiplicará. En cuanto al número de autobuses, será un 20% mayor.

Un desarrollo sin precedentes del transporte público en la región de Île-de-France... lo que requerirá un presupuesto operativo adaptado.