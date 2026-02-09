Puntualidad en el RER B, C y D: una campaña te da derecho a reembolsos
Por quinto año consecutivo, Île-de-France Mobilités lanza una campaña de reembolso para compensar a los suscriptores de Navigo que han utilizado regularmente líneas cuya puntualidad ha caído por debajo del 80% durante más de tres meses.
En 2023, se trataron 15 ejes. En 2025, solo habrá dos, a las que Île-de-France Mobilités ha optado por añadir otras tres secciones (con una puntualidad a menudo entre el 80 y el 80,5%), para tener mejor en cuenta las dificultades que enfrentan los usuarios.
Para el año 2025 , cinco rutas se ven afectadas por el reembolso en las líneas RER B, C y D.
¿Cómo sé si me preocupa la campaña de reembolso?
Te preocupa si has pedido prestado regularmente en 2025:
- RER B : Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye
- RER B : Aeropuerto Charles-de-Gaulle ↔ 2 de Aulnay-sous-Bois
- RER C : Dourdan-la-Forêt ↔ La Norville
- RER D : Vigneux ↔ Corbeil-Essonnes
- RER D: Creil ↔ Goussainville
¿Qué paquetes se ven afectados por el reembolso?
- El Pase Anual Navigo
- El pase Navigo Senior
- El paquete Imagine R (Estudiante o Colegio)
- Pases Navigo Month (incluso en un Discovery Pass o Smartphone)
- El pase del mes Navigo con un 50% de descuento
- El Mes de Navigo Solidaridad 75% aprobado
¿Cuándo y cómo solicitar?
La plataforma de reembolso abrirá a mediados de marzo de 2026.
¿Cómo envío una solicitud?
Es sencillo y 100% online :
- Inicia sesión en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect o crea una
- Entra en la plataforma de reembolso, encontrarás todas las condiciones de elegibilidad para un reembolso y te guiarán durante todo el proceso para enviar tu solicitud de forma sencilla
Reembolso: preguntas y respuestas para entender mejor
1. ¿Por qué este reembolso?
En los contratos firmados con SNCF Transilien y RATP (las empresas que gestionan la operación, trabajo y mantenimiento de las líneas de la red de transporte de Île-de-France), Île-de-France Mobilités impone objetivos de puntualidad.
Si no se alcanzan estos objetivos —es decir, menos del 80% de puntualidad durante tres meses o más en una línea o eje— se aplican sanciones económicas a los operadores.
Los primeros en verse afectados, a los pasajeros se les ha ofrecido una campaña de reembolso para las líneas correspondientes, que se ha organizado cada año durante los últimos cinco años.
2. ¿Qué es un eje?
En una red ferroviaria, un eje es una parte específica de una línea que conecta una o más aglomeraciones.
Ejemplo: el eje de Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye, en el RER B.
Si solo se han producido retrasos en un eje, solo se reembolsarán los viajes realizados en este tramo de la línea.
3. Domicilio, lugar de trabajo: ¿qué dirección elegirá para tu reembolso?
El que elijas. Una vez presentada la prueba, podrás presentar una solicitud de reembolso en relación con tu dirección de domicilio o la de tu lugar de trabajo.
Tu transporte se moviliza para mejorar tu vida diaria en Île-de-France
Los esfuerzos continúan ofreciéndote un servicio cada vez más fiable y agradable a diario, con nuevas líneas, vehículos más fiables y cómodos en tus trayectos e inversiones para modernizar, año tras año, tus viajes.
Inversiones que tienen impacto: en 2025, la puntualidad de la red de transporte mostró buenos resultados, por encima o muy cerca de los objetivos establecidos por Île-de-France Mobilités.