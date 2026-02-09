Puntualidad en el RER B, C y D: una campaña te da derecho a reembolsos

Por quinto año consecutivo, Île-de-France Mobilités lanza una campaña de reembolso para compensar a los suscriptores de Navigo que han utilizado regularmente líneas cuya puntualidad ha caído por debajo del 80% durante más de tres meses.

En 2023, se trataron 15 ejes. En 2025, solo habrá dos, a las que Île-de-France Mobilités ha optado por añadir otras tres secciones (con una puntualidad a menudo entre el 80 y el 80,5%), para tener mejor en cuenta las dificultades que enfrentan los usuarios.

Para el año 2025 , cinco rutas se ven afectadas por el reembolso en las líneas RER B, C y D.

Antes de seguir

¿Cómo sé si me preocupa la campaña de reembolso?

Te preocupa si has pedido prestado regularmente en 2025: