Cinco novedades en el transporte público en 2026
Nº 1. Una palabra clave: simplificación
Desde enero de 2026, llama al 0 800 10 20 20 para todas tus consultas relacionadas con el transporte
No hace falta buscar el contacto adecuado, el formulario correcto ni el número correcto.
En 2026, esto ha terminado, bastará con llamar a un único número gratuito (0 800 10 20 20) para tus preguntas y consultas sobre transporte en Île-de-France.
Sea cual sea tu departamento o medio de transporte, serás dirigido directamente al servicio correspondiente.
¿Un objeto perdido en el transporte? Una sola plataforma cubre toda la red
No hace falta buscar dónde declarar un objeto perdido dependiendo de la línea o el transporte que se haya tomado. En 2026, un solo sitio te permitirá declarar y encontrar un objeto perdido en todos los medios de transporte de Île-de-France.
Accesible 24/7, la plataforma centraliza los objetos encontrados por todos los operadores de la región y aumenta tus posibilidades de encontrarlos, independientemente de tu ruta o medio de transporte.
n°2. Tzen 4: un autobús de nueva generación en Essonne
Con el Tzen 4, el autobús entra en una nueva era en Île-de-France.
Esta línea 100% eléctrica reemplazará a la antigua línea 4206 para conectar los municipios entre Viry-Châtillon y Corbeil-Essonnes en 30 estaciones el 10 de febrero.
¿Por qué es una revolución?
- Autobuses gigantes de 24 metros: con capacidad para 140 pasajeros frente a 100 actuales
- Carriles dedicados en la mayor parte del recorrido para evitar atascos
- 30 estaciones que darán servicio a 5 municipios : Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny y Viry-Chatillon
- 100% eléctrico con carga terrestre ultrarrápida (menos de 5 minutos): ¡un primer en el mundo!
- Un autobús cada 5 minutos en hora punta
- Servicio continuo de 5 a.m. a 1 a.m.
n°3. MF19: el metro del futuro continúa su despliegue en Île-de-France
En 2025, el primer tren de este nuevo metro debutó en la línea 10.
Luminoso, cómodo con aire acondicionado reversible y asientos galardonados para su comodidad: el MF19 es el metro que equipará más de la mitad de las líneas en cinco años.
Y en 2026, su despliegue continúa:
- En el 10, llegarán nuevos metros cada mes para renovar los modelos antiguos
- La línea 7bis también recibirá una renovación con un metro 100% nuevo MF19 en 2026
MF19: ¿por qué es una revolución real?
- Más espacio : un diseño abierto de longitud completa en forma de "boa" = circulación suave, incluso en horas punta
- Más comodidad : aire acondicionado reversible, asientos ergonómicos, puertos USB y pantallas de información en tiempo real
- Más fiable : tecnologías avanzadas que reducen las avería y mejoran la puntualidad
n°4. El pase anual de Navigo (por fin) llega a tu móvil
Desde finales de 2025, toda la venta de billetes de transporte público se ha desmaterializado en la región de Île-de-France.
Ahorrar en papel y facilitar la compra, validación y recarga de billetes y pases: la llegada del Navigo Annual pass a smartphones en junio de 2026 supone un nuevo paso en la simplificación de los viajes en Île-de-France.
Es sencillo
Una vez que recibas tu Pase Anual (si aún no eres suscriptor), podrás desmaterializarlo con un solo clic en la aplicación Île-de-France Mobilités para validarlo con tu smartphone.
Navigo Annual en smartphones: ¿cuáles son las ventajas?
- No hace falta llevar tu pase multiusos : tu móvil se convierte en tu billete de transporte
- Validación ultrarrápida : simplemente acerca el móvil al terminal de validación, incluso con la batería descargada
n°5. Línea 18: un metro automático y accesible en la meseta de Saclay
¿Qué es la línea 18?
Un nuevo metro, moderno, automático y 100% accesible, cuya primera parte se inaugurará en octubre de 2026 entre Massy-Palaiseau y Christ-de-Saclay.
En 2027, la línea continuará su recorrido entre Massy-Palaiseau y el aeropuerto de Orly, antes de llegar a su terminal en Versailles-Chantiers en 2030.
Psst: La línea 18 es la primera línea del gran proyecto de circunvalación automática alrededor de París que se abre antes que las líneas 15, 16 y 17. Una revolución para los viajes de millones de residentes de Île-de-France.
Línea 18: ¿qué cambiará para tus viajes?
- Acceso directo por metro a la meseta de Saclay : universidades, grandes écoles, centros de investigación y empleo
- Cuatro nuevas estaciones accesibles y modernas : Massy-Palaiseau, Marguerite Perey, Moulon Campus y Christ-de-Saclay
- Conexiones con el RER B y C, la T12 y las líneas de autobús
- Frecuencia óptima: un metro cada 3 minutos en hora punta
- 100% automático y accesible : regularidad, inclusión y fiabilidad
Y también...
- 60 trenes RER de nueva generación para la línea E : 100% accesibles, climatizados, equipados con enchufes USB y espaciosos para adaptarse al creciente número de pasajeros
- 19 nuevos modelos de bicicletas se incorporan a la flota de alquiler de Véligo : plegables, de carga, mecánicas, accesibles, de tres ruedas... Una oferta para todos los usos y todos los perfiles de ciclistas en la región de Île-de-France
- 7 Maisons du Vélo abrieron en estaciones (Ermont-Eaubonne, Juvisy, Croix de Berny, Aulnay-sous-Bois, Maisons-Alfort, Évry-Courcouronnes, Houilles-Carrières), así como 7 Maisons du Vélo móviles. Información, reparaciones, alquileres, escuelas de bicicleta: todo para facilitar el ciclismo en el día a día
- Nuevas instalaciones seguras de aparcamiento para bicicletassiguen abriéndose alrededor de las estaciones (Noisy-le-Grand Mont d'Est, L'Hay-les-Roses, Joinville, etc.), con un objetivo de 140.000 plazas para 2030
Nuevo metro, nuevos autobuses, nuevas líneas, nuevos servicios: 2026 marca un punto de inflexión en la modernización del transporte en Île-de-France.
Cada año el transporte público se transforma para satisfacer las necesidades de los pasajeros en toda la región, más fluido, más cómodo, más limpio y cada vez más interconectado.