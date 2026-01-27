Cinco novedades en el transporte público en 2026

Nº 1. Una palabra clave: simplificación

Desde enero de 2026, llama al 0 800 10 20 20 para todas tus consultas relacionadas con el transporte

No hace falta buscar el contacto adecuado, el formulario correcto ni el número correcto.

En 2026, esto ha terminado, bastará con llamar a un único número gratuito (0 800 10 20 20) para tus preguntas y consultas sobre transporte en Île-de-France.

Sea cual sea tu departamento o medio de transporte, serás dirigido directamente al servicio correspondiente.

¿Un objeto perdido en el transporte? Una sola plataforma cubre toda la red

No hace falta buscar dónde declarar un objeto perdido dependiendo de la línea o el transporte que se haya tomado. En 2026, un solo sitio te permitirá declarar y encontrar un objeto perdido en todos los medios de transporte de Île-de-France.

Accesible 24/7, la plataforma centraliza los objetos encontrados por todos los operadores de la región y aumenta tus posibilidades de encontrarlos, independientemente de tu ruta o medio de transporte.