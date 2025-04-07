Transporte en Île-de-France: fin del billete de cartón, ¡dejad paso a la simplicidad!
Imagen de campaña, boletos de cartón terminados. Compra un Navigo Easy pass o usa tu smartphone
El 1 de noviembre de 2025, el billete t+ en papel terminará en Île-de-France.
Validación de tarjetas físicas recargables, billetes y smartphones: explicamos cómo viajar fácilmente en transporte público.
¿Por qué desaparece el billete de papel en el transporte en Île-de-France?
Cada año, se imprimen más de 500 millones de billetes t+ en papel en Île-de-France: un formato intensivo en recursos, no siempre práctico y difícil de reciclar.
Para simplificar los viajes de los viajeros y reducir su impacto medioambiental, la red de transporte público de la región de Île-de-France está digitalizándose eliminando el billete de cartón.
¡En este artículo explicamos las diferentes opciones para viajar!
Antes de empezar: ¿te quedan entradas de cartón? ¡Cámbialos en el resort!
¿Sigues teniendo billetes t+, de aeropuerto o de Origin-Destination? ¿Te preguntas cómo cambiar tus entradas de cartón?
- Acude a las taquillas de la RATP o SNCF entre el 1 de noviembre de 2025 y el 1 de junio de 2026
- Tus entradas se convertirán al formato digital equivalente (precio completo frente a precio completo, precio reducido frente a precio reducido), utilizables con un pase Navigo Easy
- ¡Recuerda llevar un pase Navigo Easy antes de cambiar!
Para tus viajes ocasionales: varias soluciones prácticas
Desde el 1 de enero de 2025, el precio se ha simplificado con dos tipos de billetes: el billete metro-tren-RER a 2,50 € y el billete de autobús-tranvía a 2 €.
Para usarlos, tienes tres opciones:
1. El Navigo Easy Pass
Se está convirtiendo en la solución de referencia para todos los viajeros ocasionales que buscan un soporte físico para validar sus viajes. Este pase recargable ofrece muchas ventajas:
- Recargable a voluntad , incluso desde tu teléfono
- Se puede usar inmediatamente
- Duradero y resistente
- Eco-friendly (ya no hay desperdicio de papel)
- Cómodo (ya no hay que hacer cola en las máquinas expendedoras)
¿Cómo funciona?
¡Nada podría ser más sencillo! Solo tienes que hacer eso:
- Consigue un pase Navigo Easy (2 €) en una estación de tren
- Cárgala con los tickets deseados
- Valida en cada viaje
¿Qué billetes deberías cargar en tu pase Navigo Easy?
El Navigo Easy pass acomoda todos tus billetes ocasionales:
Los pasajeros recargan un pase fácil de Navigo con su teléfono
Para quienes prefieren tenerlo todo en su smartphone, ¡es posible! Tu teléfono se convierte en tu billete de transporte gracias a la aplicación Île-de-France Mobilités (o a las aplicaciones de nuestros minoristas oficiales).
En unos pocos clics:
- Compra tus entradas cuando quieras
- Valida directamente con tu teléfono
- Encuentra tu historial de compras
- No hace falta apoyo físico
¡Así que ahorra tiempo! Recarga con la app Île-de-France Mobilités (o cualquier otra app de Official Revendor), y valida directamente con tu smartphone.
3. Y también: el Navigo Liberté +, el servicio práctico y económico
¿Has oído hablar del Navigo Liberté +? Este es el servicio que te permite viajar a cualquier parte de Île-de-France, a una tarifa preferencial, utilizando todos los medios de transporte y sin necesidad de recargar :
- Práctico : valida tu pase y paga el día 15 del mes siguiente, solo por los viajes realizados
- - 20% sobre el precio de los viajes : con Navigo Liberté + viajas en metro/tren/RER por 1,99 € (frente a 2,50 €) y 1,60 € para trayectos en autobús/tranvía (frente a 2 €)
- Siempre válido : sin recargar, viaja por toda la región sin restricciones
Soporte a medida
Un agente de la red informa a un pasajero en el resort
Para facilitar esta transición, hay agentes presentes en la estación para guiar a los pasajeros. Se organizan manifestaciones en el campo y hay folletos educativos disponibles para acompañaros en este cambio.
Este desarrollo forma parte de un proceso para modernizar el transporte en la región de Île-de-France, para una red más fluida y respetuosa con el medio ambiente.
Una visión para el futuro del transporte en la región de Île-de-France
El fin del billete en papel forma parte de una estrategia de modernización más amplia liderada por Île-de-France Mobilités. Una revolución digital y de venta de billetes que pretende:
- Haz que los viajes sean más fluidos : validación más rápida, menos colas
- Reducir el impacto medioambiental : eliminando la producción y el reciclaje de billetes de papel
- Mejorar la experiencia del pasajero : más flexibilidad, menos restricciones
- Garantizar el acceso al transporte para todos : apoyo personalizado para personas mayores y personas menos familiarizadas con la tecnología digital
- Preparándose para el futuro : hacia una red de transporte cada vez más inteligente y conectada
Una modernización del sistema de billetes para el transporte de Île-de-France que combine innovación y solidaridad, para un transporte más sostenible y accesible para todos.