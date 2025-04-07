Transporte en Île-de-France: fin del billete de cartón, ¡dejad paso a la simplicidad!

El 1 de noviembre de 2025, el billete t+ en papel terminará en Île-de-France.

Validación de tarjetas físicas recargables, billetes y smartphones: explicamos cómo viajar fácilmente en transporte público.

¿Por qué desaparece el billete de papel en el transporte en Île-de-France?

Cada año, se imprimen más de 500 millones de billetes t+ en papel en Île-de-France: un formato intensivo en recursos, no siempre práctico y difícil de reciclar.

Para simplificar los viajes de los viajeros y reducir su impacto medioambiental, la red de transporte público de la región de Île-de-France está digitalizándose eliminando el billete de cartón.

¡En este artículo explicamos las diferentes opciones para viajar!