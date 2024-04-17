Puntualidad en el transporte en 2023: una plataforma para reclamar tu indemnización
En 2023, algunas líneas de la red de transporte público de Île-de-France no cumplieron sus objetivos en cuanto a puntualidad.
Las dificultades en la contratación, el absentismo y mucho trabajo, necesarios para modernizar y mejorar la red a largo plazo, pero que tienen un impacto en el tráfico, explican estas interrupciones.
Una campaña de reembolso para compensar a los suscriptores afectados de Navigo
Por este motivo, y por tercer año consecutivo, Île-de-France Mobilités lanza, del 20 de marzo al 24 de abril de 2024, una campaña de reembolso para compensar a los suscriptores de Navigo afectados por la caída de puntualidad en 2023.
Cuidado con los correos electrónicos fraudulentos
¿Crees que has recibido un correo sobre la campaña de reembolso de nuestra parte? ¡No hagas clic en el enlace, es un intento de fraude! La campaña solo se lleva a cabo desde nuestra plataforma.
¿Por qué lanzar una campaña de compensación?
Como parte de los contratos firmados con los operadores (empresas contratadas para operar las líneas, desde la conducción hasta el mantenimiento), Île-de-France Mobilités impone objetivos en cuanto a puntualidad.
Cuando no se alcanzan sus objetivos, se exigen sanciones económicas por parte de los operadores y se organiza automáticamente una campaña de reembolso para compensar al primero implicado: los pasajeros.
¿Cómo conseguir el reembolso? ¿Conoces tu elegibilidad y las líneas en cuestión? Te explicamos todo.
¿Soy elegible?
Los reembolsos se refieren a residentes de Île-de-France que son suscriptores de Navigo:
- imagina a un estudiante R,
- imagina la escuela R,
- Navigo Annual (todas las zonas),
- Curso Anual de Seniors de Navigo,
- Mes Navigo (todas las zonas),
- Navigo 50% de descuento (todas las zonas),
- y Navigo Solidarité 75% Mois (todas las zonas).
Una vez abierta la plataforma de reembolso, simplemente puedes iniciar sesión comprobando tu elegibilidad.
¿Qué líneas son elegibles para reembolsos?
Es sencillo: todas las líneas y ejes cuya puntualidad haya sido inferior al 80% durante al menos tres meses en 2023 son elegibles para la campaña de reembolso.
Y este año, Île-de-France Mobilités está llevando a prueba sus estándares y también compensando a los abonados que viven o trabajan en una ruta cuya puntualidad anual ha sido inferior al 85%.
Para el año 2023, esto afecta a las líneas RER A, B, C, D y a la línea P.
Los ejes y líneas correspondientes:
En el RER A:
- Eje Cergy-le-Haut <> Maisons-Laffitte : año 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
En la RER B:
- Eje <> Robinson Bourg-la-Reine: 6 meses<80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Eje Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parque de Sceaux : 9 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye : 10 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Aulnay-sous-Bois <> Aeropuerto CDG 2-TGV : 8 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel.
En el RER C:
- Eje Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix : 7 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Dourdan-la-Forêt <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon : 6 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
- Juvisy <> Brétigny : 5 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Pontoise <> Saint-Ouen : 3 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Massy - Palaiseau <> Les Saules : año 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
Sobre el RER D:
- Creil <> Goussainville : 3 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Montgeron <> Cobs-La-Ville-Quincy : año 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Viñeta <> Corbeil vía la meseta : año 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
En la línea P:
- Meaux <> La Ferté Milon : 3 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
- Coulommiers <> Tournan-en-Brie : 4 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
¿Cómo se calculan tus reembolsos?
La cantidad reembolsada se personaliza para cada viajero, en función de:
- Los ejes por los que has viajado,
- El número de meses de paquetes comprados durante los periodos afectados por la caída en la puntualidad,
- De tu paquete.
La compensación varía desde medio mes hasta mes y medio de una cuota mensual reembolsada.
Detalles de las rutas y líneas elegibles para reembolso: 5 rutas y 15 rutas relacionadas en Île-de-France
En la línea A del RER
- Eje Cergy-le-Haut <> Maisons-Laffitte : año 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
El eje Cergy-le Haut / Maison-Laffitte incluye las estaciones de Cergy-le Haut, Cergy St-Christophe, Neuville - Université, Conflans - Fin d'Oise, Achères - Ville y Maisons-Laffitte
Tabla de reembolsos de la línea A
En la línea B del RE:
- Eje <> Robinson Bourg-la-Reine: 6 meses<80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
El eje Robinson / Bourg-la-Reine incluye las estaciones de Bourg-la-Reine, Sceaux, Fontenay-aux-Roses y Robinson
- Eje Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parque de Sceaux : 9 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
El eje del Parc de Sceaux de Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> incluye las estaciones de Parc de Sceaux, La Croix Berny, Antony, Fontaine-Michalon, Les Baconnets, Massy - Palaiseau, Palaiseau, Palaiseau - Villebon, Lozère, Le Guichet, Orsay - Ville, Bures-sur-Yvette, Courcelle-sur-Yvette, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye : 10 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1,5 fois le montant du forfait mensuel,
El eje Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye incluye las estaciones Mitry-Claye, Villeparisis, Mitry-le-Neuf, Vert-Galant, Sevran-Livry y Aulnay-sous-Bois.
- Aulnay-sous-Bois <> Aeropuerto CDG 2-TGV : 8 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel.
El eje Aulnay-sous-Bois <> CDG Airport 2-TGV incluye las estaciones Aéroport Ch. de Gaulle 2 - TGV, Aéroport Ch. de Gaulle 1, Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
Tablas de reembolso para la Línea B
En la línea C del RER
- Eje Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix : 7 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel
El eje Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix incluye las estaciones de Marolles en Hurepoix, Bouray, Lardy, Chamarande, Etréchy, Etampes y Saint-Martin d'Etampes.
- Dourdan-la-Forêt <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon : 6 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel
El eje Dourdan-la-Forêt <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon incluye las estaciones de La Norville, Arpajon, Egly, Breuillet, Breuilley Village, Saint-Chéron, Sermaise, Dourdan y Dourdan la Forêt.
- Juvisy <> Brétigny : 5 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
El ejeJuvisy-Brétigny <> incluye las estaciones de Juvisy, Savigny sur Orge, Épinay sur Orge, Sainte-Geneviève des Bois y Brétigny.
- Pontoise <> Saint-Ouen : 3 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
El eje Pontoise <> Saint-Ouen incluye las estaciones de Pontoise, Saint-Ouen l'Aumône, Saint-Ouen l'Aumône-Liesse, Pierrelaye, Montigny-Beauchamp, Franconville-Le Plessis-Bouchard, Cernay, Ermont Eaubonne, Saint-Gratien, Épinay-sur-Seine, Gennevilliers, Les Grésillons, Saint-Ouen.
- Massy - Palaiseau <> Les Saules : año 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
El eje Massy - Palaiseau <> Les Saules incluye las estaciones de Massy Palaiseau, Massy Verrières, Chemin d'Antony, Rungis La Fraternelle, Pont de Rungis, Orly Ville y Les Saules
Tabla de reembolsos para la línea C
En la línea D del RER
- Creil <> Goussainville : 3 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
El eje Creil <> Goussainville incluye las estaciones de Creil, Chantilly Gouvieux, Orry la Ville, Coye la Forêt, La Borne Blanche, Survilliers Fosses, Louvres, Les Noues y Goussainville.
- Montgeron - Crosne <> Combs-La-Ville-Quincy : año 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
El eje Montgeron-Crosne <> Combs-La-Ville-Quincy incluye las estaciones de Montgeron, Crosne, Yerres, Brunoy, Boussy, Saint-Antoine, Combs, la Ville y Quincy.
- Viñeta <> Corbeil via Évry-Courcouronnes : año 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
El eje Vigneux <> Corbeil via Évry Courcouronnes incluye las estaciones de Vigneux sur Seine, Juvisy, Viry Châtillon, Grigny Centre, Orangis - Bois de l'Épine, Évry Courcouronnes, Le Bras de Fer, Corbeil Essonnes.
Tabla de reembolsos para la línea D
En la línea P
- La Ferté Milon <> Meaux : 3 meses <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
El eje La Ferté Milon <> Meaux incluye las estaciones de Meaux, Trilport, Isles Armentières Congis, Lizy sur Ourcq, Crouy sur Ourcq, Mareuil sur Ourcq y La Ferté Millon
- Tournan-en-Brie <> Coulommiers : 4 meses <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
El eje Tournan <> Coulommiers incluye las estaciones de Tournan en Brie, Marles en Brie, Mortcerf, Guérard La Celle sur Morin, Faremoutiers Pommeuse, Mouroux y Coulommiers.
Tabla de reembolso para la línea P
Para tu reembolso: acude a la plataforma de compensación a partir del 20 de marzo de 2024
Del 20 de marzo al 17 de abril de 2024, inicia sesión en nuestra plataforma dedicada a reembolsos y envía tus solicitudes para la campaña de puntualidad 2023.
¿Cuál es el papel de la plataforma?
Detalla todas las condiciones para elegirte a un reembolso y te guía durante todo el proceso, de forma sencilla.
Para ir más allá: ¿qué es un eje?
En una red ferroviaria, un eje es simplemente una porción específica de la línea que conecta una o más áreas urbanas.