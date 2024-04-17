Puntualidad en el transporte en 2023: una plataforma para reclamar tu indemnización

En 2023, algunas líneas de la red de transporte público de Île-de-France no cumplieron sus objetivos en cuanto a puntualidad.

Las dificultades en la contratación, el absentismo y mucho trabajo, necesarios para modernizar y mejorar la red a largo plazo, pero que tienen un impacto en el tráfico, explican estas interrupciones.

Una campaña de reembolso para compensar a los suscriptores afectados de Navigo

Por este motivo, y por tercer año consecutivo, Île-de-France Mobilités lanza, del 20 de marzo al 24 de abril de 2024, una campaña de reembolso para compensar a los suscriptores de Navigo afectados por la caída de puntualidad en 2023.